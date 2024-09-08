27 yıl sonra iş hayatına girdi, bu hibelerle çiftlik sahibi oldu

AA'nın haberine göre Banaz ilçesi Baltalı köyünde dünyaya gelen Süreyya Kozak, hayatını 1997 yılında Mehmet Kozak ile birleştirdikten sonra kent merkezinde yaşamaya başladı. Evlendikten sonra herhangi bir işte çalışmayan Kozak, bu süreçte 3 çocuğunu büyüttü. Eşi ise bir süre servis sürücülüğü yaptı, bir fabrikada işçi olarak çalıştı.

Seneler sonra iş hayatına geçmeye karar veren Süreyya Kozak, eşinin Baltalı köyü yakınlarındaki satın aldığı araziye büyükbaş hayvan çiftliği kurmak için hazırlıklara girişti. Devletin girişimcilere verdiği hibe desteklerini araştıran Süreyya Kozak, hayalindeki çiftlik için bu olanaktan faydalanabileceğini düşündü. Düşündüğü yatırım için proje hazırlayan Kozak, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvurdu.

Bir yandan hibe için ilgili kurumdan dönüş bekleyen Kozak, diğer taraftan da kendi finansmanıyla köydeki hazırlıklarını hızlandırdı. Bekledikleri destek haberini alan Süreyya Kozak, eşiyle de konuşarak bundan sonraki yaşamlarına köyde devam etme kararı aldı.

NE KADAR HİBE ALDI?

TKDK'den 1 milyon 300 bin lira hibe desteği alan Kozak, arazilerine, 2 bin 200 metrekaresi kapalı toplamda 3 bin 100 metrekarelik büyükbaş hayvan çiftliği kurdu. Tarım ve Orman Bakanlığının "gebe düve alım desteği"ne de başvuran Süreyya Kozak, 2024 yılının başında yüzde 30'u hibe olmak üzere 48 gebe düve satın aldı.

GÜNLÜK 600 LİTRE SÜT ALIYOR

Gebe düvelerinin bazılarının doğurmasıyla 30 buzağısı olan Kozak, "hastalıktan ari işletme sertifikasını" da alarak çiftliğinde üretime başladı. Şu anda günlük 600 litre süt üreten Kozak, tüm düvelerinin doğurmasıyla kapasiteyi 1 tona çıkarmayı hedefliyor. Çiftliğinin içerisindeki evinde eşiyle yaşayan Kozak, zamanının tamamını inekleri ve buzağılarıyla ilgilenerek geçiriyor. Buzağılarına "Poyraz", "Papatya" gibi isimler koyan Kozak, onları biberonla besliyor.

- "Hibe destekleri olmasaydı hayalimi gerçekleştiremezdim"

Süreyya Kozak, AA muhabirine, çocukları büyüyünce ailesine destek olmak istediğini, bunun için hayvancılık yapmaya karar verdiğini söyledi. Hayvancılığın çocukluk hayali olduğunu anlatan Kozak, şunları kaydetti:

"Hayalimi gerçekleştirmek için köye döndüm. Benim için köye dönmek zor olmadı. Bu çocukluktan beri yaptığım, sevdiğim iş olduğu için hiç zorluk çekmedim. Zaten eşimle beraber bu işi istiyorduk. O yüzden hiçbir zorluk çekmedim. Bu işi başarabilmek güzel bir duygu. Hayvanların içinde iyi vakit geçiriyorum. Stresimi atıyorum. Buzağıları çocuğumuz gibi görüyoruz. O derece seviyoruz."

BUNU HERKES YAPABİLİR

Devletin birçok alanda desteğinin olduğunu işe başlayınca öğrendiğini vurgulayan Kozak, girişimci kadınların bunları takip etmesi gerektiğini dile getirdi.

Evde oturmanın kimseye faydasının olmadığının altını çizen Kozak, "Yıllardır evde oturdum ama hayalini gerçekleştirmek, hayalinin peşinde yürümek çok farklı bir duygu. Bunu herkes yapabilir, yeter ki istekli olalım. Destekler çok iyi. Her şeyden farklı farklı destek alıyoruz. Daha ne olsun. Buzağısından ayrı, düvesinden ayrı, bunlar bizim için çok iyi. Allah razı olsun devletimizden daha ne diyelim çünkü devletten aldığım destekler sayesinde işimi kurabildim. Hibe destekleri olmasaydı hayalimi gerçekleştiremezdim." diye konuştu.

Kozak, çiftliğini daha da büyüterek tüm Türkiye'ye damızlık hayvan satışı yapmak istediğini sözlerine ekledi.İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir de kadınların ve gençlerin üretimin parçası olması için birçok desteğin verildiğini ifade etti. Ülkenin üretime ihtiyacının olduğunu belirten Bilir, "Vatandaşlarımız eğer istekli olursa, üretmek isterlerse bakanlığımızın bütün kuruluşlarının desteklemeleri oldukça fazla. Bu konuda bakanlığımız her türlü çalışmayı yapıyor. Gelip bizden her türlü desteği alabilirler." değerlendirmesinde bulundu. AA