ARA
Bist 100
4906,63
-1,38%
Bist 100
Dolar/TL
19,024
0,072%
Dolar/TL
Euro/TL
20,4752
0,4382%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0763
0,3759%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1188,87
-1,7%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • "275 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak başarı olacak”

"275 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak başarı olacak”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Eski Başkanı ve Gülle Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, “İhracatta bu yıl, geçen yıla oranla yüzde 10'luk bir büyümeyle 275 milyar dolarlık hedef vardı. Yaşanan bu felakete rağmen bu hedeften sapmamak çok önemli bir başarı olacaktır.” dedi. Gülle, yerli perakende şirketlerinin bu dönemde ithalat yerine iç piyasadan ürün almasını etik olarak doğru bulduklarını söyledi.

21 Mart 2023 | 18:04
0
"275 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak başarı olacak”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Eski Başkanı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi ve Gülle Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle; Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası deprem bölgesindeki sanayi kuruluşlarının durumu, depremin ekonomiye ve ihracata etkisini düzenlenen basın toplantısında değerlendirerek, çözüm önerileri sundu.

2021'de Türkiye’nin büyük bir başarı hikayesi yakaladığını anlatan Gülle, “Bu başarı hikayesinde lojistik bize çok büyük bir imkan sağladı. 25 milyar dolarlık ekstra ilave bir ihracat getirdi. 2022 yılında da 250 milyar dolarlık hedefin üzerinde bir sonuç yakalandı” dedi.
2023’te yüzde 10'luk bir ihracat büyümesiyle 275 milyar dolarlık hedefin olduğunu söyleyen Gülle, yaşanan deprem felaketine rağmen bu hedeften sapmamanın çok önemli bir başarı olacağını ifade etti.

“HAZIR GİYİMCİLER İTHALATA YÖNELDİ”

Tekstil ve hazır giyim konusunda da değerlendirmelerde bulunan İsmail Gülle, özellikle geçen yılın son çeyreğinden itibaren siparişlerde ve işlerde düşüş görüldüğü için bu süreçte stokların oluştuğunu ifade etti. “Bu durumu sektördeki arkadaşlarımızla değerlendirdiğimizde maalesef ülkemizdeki hazır giyim markalarımızın ve bazı firmalarımızın ithalata yöneldiğini söylediler. Bu en son olması gereken bir şey” diyen Gülle, Türkiye’de fabrikaların kapasiteleri tedarik için yeterliyken en azından depremin yarattığı tahribat da dikkate alınarak bu dönemde yerli üretimin kullanılmasını öneriyor.

Gülle, “Bana göre; çok etik değil. İthalat etik değil demiyorum ama bugün özellikle bizde ikamesi olan ürünlerde etik değil. Bu kadar yerli üretim kapasitemiz varken, bugün bunu bizim üretmemiz gerekiyor. Yüzyılın felaketini yaşadığımız yerde ülkeden, büyümeden, kalkınmadan, gelişmeden, ihracattan bahsedeceksek biraz daha gerçekçi olmamız lazım" şeklinde açıklama yaptı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1188,87 -1,7%
  • ALTIN ONS 1943,76 -1,79%
  • BIST 100 4906,63 -1,38%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,024 0,072%
  • EURO/TURK LIRASI 20,4752 0,4382%
  • EURO/USD 1,0763 0,3759%
  • INGILIZ STERLINI 1,21849 -0,75059%
  • JAPON YENI 132,339 0,774%
  • KANADA DOLARI 1,37368 0,51403%
  • RUS RUBLESI 77,075 0,5873%
Günün En Çok Okunanları
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu
TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
Pazar gecesi hüznü nedir? Bir araştırmaya göre artmış görünüyor
GERİ
İLERİ
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL