"275 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak başarı olacak”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Eski Başkanı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi ve Gülle Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle; Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası deprem bölgesindeki sanayi kuruluşlarının durumu, depremin ekonomiye ve ihracata etkisini düzenlenen basın toplantısında değerlendirerek, çözüm önerileri sundu.

2021'de Türkiye’nin büyük bir başarı hikayesi yakaladığını anlatan Gülle, “Bu başarı hikayesinde lojistik bize çok büyük bir imkan sağladı. 25 milyar dolarlık ekstra ilave bir ihracat getirdi. 2022 yılında da 250 milyar dolarlık hedefin üzerinde bir sonuç yakalandı” dedi.

2023’te yüzde 10'luk bir ihracat büyümesiyle 275 milyar dolarlık hedefin olduğunu söyleyen Gülle, yaşanan deprem felaketine rağmen bu hedeften sapmamanın çok önemli bir başarı olacağını ifade etti.

“HAZIR GİYİMCİLER İTHALATA YÖNELDİ”

Tekstil ve hazır giyim konusunda da değerlendirmelerde bulunan İsmail Gülle, özellikle geçen yılın son çeyreğinden itibaren siparişlerde ve işlerde düşüş görüldüğü için bu süreçte stokların oluştuğunu ifade etti. “Bu durumu sektördeki arkadaşlarımızla değerlendirdiğimizde maalesef ülkemizdeki hazır giyim markalarımızın ve bazı firmalarımızın ithalata yöneldiğini söylediler. Bu en son olması gereken bir şey” diyen Gülle, Türkiye’de fabrikaların kapasiteleri tedarik için yeterliyken en azından depremin yarattığı tahribat da dikkate alınarak bu dönemde yerli üretimin kullanılmasını öneriyor.

Gülle, “Bana göre; çok etik değil. İthalat etik değil demiyorum ama bugün özellikle bizde ikamesi olan ürünlerde etik değil. Bu kadar yerli üretim kapasitemiz varken, bugün bunu bizim üretmemiz gerekiyor. Yüzyılın felaketini yaşadığımız yerde ülkeden, büyümeden, kalkınmadan, gelişmeden, ihracattan bahsedeceksek biraz daha gerçekçi olmamız lazım" şeklinde açıklama yaptı.