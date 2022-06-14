5 milyonun üzerinde memur ve memur emeklisi uzun süredir 3600 ek gösterge uygulamasıyla ilgili düzenleme bekliyordu. 3600 ek gösterge ilgili düzenlemenin detayları geçen hafta açıklandı.. EY Türkiye Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri Direktörü Dr. Hakkı Demirci de geçtiğimiz hafta merak edilen soruları yanıtladı…

3600 ek gösterge nedir ne işe yarıyor? 3600 ek göstege kimlere verilecek? 3600 ek göstergenin maaşa etkisi ne kadardır? 3600-4200 arasındaki fark ne kadardır? 4200 ek göstergenin maaşa etkisi nedir? 2.200 ek gösterge ile 2.800 ek gösterge arsındaki fark nedir? 3.600 ek gösterge kamu işçilerini kapsıyor mu? 3600 ek gösterge için 30 yıl şart mıdır? 3600 ek gösterge maaş hesaplaması nasıl yapılıyor?

Geçen hafta itibarıyla 8 sorunun yanıtları şöyleydi: