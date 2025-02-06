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40 firma ile Dubai’deki yerini aldı: İhracatta 1 milyar doları hedef koydu

Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD), Dubai'de düzenlenen AEEDC Ağız ve Diş Sağlığı Ekipmanları Fuarı’ndaki yerini aldı. DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, “Diş malzemeleri sektörü olarak ihracatımızı 5 yıl içerisinde 1 milyar dolar seviyesine çıkarma gayreti içerisindeyiz” dedi.

06 Şubat 2025 | 14:40
40 firma ile Dubai’deki yerini aldı: İhracatta 1 milyar doları hedef koydu

Geçen yılı 350 milyon dolar ihracatla kapatan diş malzemeleri sektörü toplam ihracata verdiği katkıyı sürdürüyor. Sektör ihracatındaki en büyük pay kuşkusuz dünyanın en büyük ikinci dental fuarı olarak kabul gören IDEX İstanbul ve yurt dışı fuarlar. 

Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD), Dubai’de düzenlenen AEEDC Ağız ve Diş Sağlığı Ekipmanları Fuarı’na bu yıl 40 firma ile katılım sağladı. 40 firmanın 23’ü, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ile ortak kurulan Türk pavilyonundaki yerini aldı. Pavilyonun açılışını DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, DİŞSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, İKMİB Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Ahmet Ünlü ve İKMİB TİM Delegesi Adil Boz gerçekleştirdi. Üç gün süren fuarın sonunda oluşacak ticaret hacminin sektör ihracatına en az 80 milyon dolarlık katkı vermesi bekleniyor.

HEDEF YENİ İHRACAT PAZARLARI

DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, Dubai’deki fuarın Türk dental sektörü açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Uçar, “Dört yıl önce bu fuara 12 firma ile katılmıştık. Bu yıl toplamda 40 firmamız ile buradayız. Dubai’de öncelikli olarak Kuzey Afrika ve Hindistan pazarlarına açılmak istiyoruz ancak ihracatta yeni pazar arayışlarımız buralardan ibaret değil. Güney Doğu Asya da buradaki hedef ülkelerimizden biri. Katılımcı firmalarımızın tamamı üretici. AEEDC fuarını EMEA bölgesine, Afrika kıtasına ve Güneydoğu Asya’ya ihracat kapısı olarak nitelendiriyoruz. Dubai’de ayrıca ziyaretçi sayısı ve metrekare özelinde dünyanın en büyük ikinci dental fuarı olarak kabul gören IDEX İstanbul ile ilgili çalışmalarımızı da yürütüyoruz” dedi.

‘FAİZ İNDİRİMİ İHRACATÇIYI UMUTLANDIRDI’

Erkan Uçar, “Merkez Bankası’nın faiz indirimi eğilimine girmiş olması biz ihracatçıları 2025’in ikinci yarısı ve sonrası için daha umutlu kılıyor. Diş malzemeleri sektörü olarak ihracatımızı beş yıl içerisinde 1 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizden şaşmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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