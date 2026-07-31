48 yıl hapishane olarak hizmet verdi, şimdi bambaşka bir amaç için hazırlanıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 48 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılan atıl bina, yürütülen dönüşüm projesiyle kütüphane ve sosyal yaşam merkezine dönüştürülüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla yapı, kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yaparak vatandaşların kullanımına sunulacak.
1 "Proje hızla ilerliyor"
Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yapıdaki çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Faruk Özlü, yapıyı bilim ve kültür yuvasına dönüştürecek projenin hızla ilerlediğini belirtti.
2 2013 yılında kapanmıştı
Yapının 48 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılmasının ardından 12 Nisan 2013'te kapatıldığını aktaran Özlü, "Yapı özgün mimari dokusunun korunması esas alınarak, tüm iç duvarlar sıvalı olarak düzenlenecek, avlu alanlarında taş ve derz uygulamaları yapılacak.
Peyzaj projesi yapılması gerekli. Burası çok geniş bir alan değil, yaklaşık 2 dönüm. İnşallah bu sene bitireceğiz. Çok güzel bir kütüphane olacak." ifadelerini kullandı.