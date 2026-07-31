48 yıl hapishane olarak hizmet verdi, şimdi bambaşka bir amaç için hazırlanıyor

Yapının 48 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılmasının ardından 12 Nisan 2013'te kapatıldığını aktaran Özlü, "Yapı özgün mimari dokusunun korunması esas alınarak, tüm iç duvarlar sıvalı olarak düzenlenecek, avlu alanlarında taş ve derz uygulamaları yapılacak.

Peyzaj projesi yapılması gerekli. Burası çok geniş bir alan değil, yaklaşık 2 dönüm. İnşallah bu sene bitireceğiz. Çok güzel bir kütüphane olacak." ifadelerini kullandı.