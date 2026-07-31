Satılamayan o ürün israf olmuyor, ev ekonomisine katkı sağlıyor

Obruk Mahallesi'nde kendi bahçesindeki kirazları kurutan Bahar Yıldızhan, önce taze kirazları sattıklarını, elde kalan ürünleri ise kurutarak değerlendirdiklerini söyleyerek, "Kışın kahvenin yanında kiraz kurusunu Saimbeyli halkı uzun yıllardır tüketir. Son yıllarda Adana'da da yaygınlaşmaya başladı. Kalorisi düşük olduğu için çayın ve kahvenin yanında tercih ediliyor. Satamadığımız kirazları topluyoruz, sıcak suya batırıp yaklaşık bir hafta güneşte kurutuyoruz. Daha sonra dolapta saklayarak kış boyunca tüketiyoruz. Tadını bilenlerin talebi oldukça fazla" dedi.