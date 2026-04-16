5 bin yıllık Kefrum Kalesi doğa tutkunlarının radarında

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yer alan ve dev kaya blokları üzerine kurulu yaklaşık 5 bin yıllık Kefrum Kalesi, son dönemde doğa ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.
Sarp coğrafyası ve dikkat çeken yapısıyla öne çıkan kale, bölgenin keşfedilen yeni turizm noktalarından biri haline geliyor.
1 Kefrum bölgesi, tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptı
Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Kefrum bölgesine, doğa yürüyüşü ve tırmanış grupları tarafından ziyaret gerçekleştiriliyor.
2 Ziyaretçilere kapılarını açtı
Uzaktan bakıldığında sarp kayalık yapısıyla doğal bir hisarı andıran kale, zorlu bir tırmanışın ardından ulaşılan zirvesiyle ziyaretçilerine kapılarını açıyor.
3 Eko-turizm için önemli bir nokta haline geldi
Heybetli kaya yapısı ve barındırdığı tarihi izlerle dikkat çeken Kefrum Kalesi, son dönemde bölgedeki eko-turizm ve doğa sporları için önemli bir nokta haline gelmeye devam ediyor.