Bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 1000

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş., yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı sürecini başlattı. Buna göre şirket, mevcut 58 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini yüzde 1000 oranında bedelsiz artırarak 638 milyon TL’ye yükseltmeyi planlıyor.

Artırım iç kaynaklardan karşılanacak

Toplam 580 milyon TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı;

176 milyon TL sermaye düzeltmesi olumlu farklarından

404 milyon TL ise hisse senedi ihraç primi hesabından karşılanacak.

Artırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı mevcut ortaklara bedelsiz olarak dağıtılacak.