Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2026: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü ikramiye ödemelerine çevrildi. 27 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak bayram öncesinde ödemelerin hesaplara ne zaman aktarılacağı merak konusu olurken, "Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?" , "ikramiyeler bayramdan önce yatacak mı?", "ödeme takvimi netleşti mi?" soruları gündemdeki yerini koruyor.
1 2026 Kurban Bayramı ne zaman?
İslam dünyası için en önemli bayramlardan biri olarak kabul edilen Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı.
2026 yılında Kurban Bayramı'nın birinci günü 27 Mayıs tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı ikinci gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı ikinci gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı üçüncü gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi.
Kurban Bayramı arifesi ise 26 Mayıs 2026 tarihinde eda edilecek.
2 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı bu yıl 27-30 mayıs 2026 tarihlerinde kutlanacak. Geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de emekli ikramiyesinin bayram haftasında önce hesaplara yatması bekleniyor.
3 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?
2026 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek emekli ikramiyesi tutarı netleşti. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, Kurban Bayramı'nda da 4 bin TL emekli ikramiyesinin hesaplara yatması bekleniyor.
Öte yandan, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin ödeme miktarları ise kanunla belirlenen hisse oranlarına göre farklılık gösterecek.
4 Emekli ikramiyesinden kimler yararlanabiliyor?
Emekli ikramiyesinin kimlere ödeneceği de merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine, vazife malullüğü ve malullük aylığı alanlara, şehit yakınları ve gazilere, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlara ödeniyor.
