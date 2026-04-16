Işıkhan, ATO Congresium'da düzenlenen "8. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda" yaptığı konuşmada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Teknolojik dönüşüm çağının, çalışma hayatının da yeniden kökten şekillendiği bir dönem olduğunu belirten Işıkhan, yapılan kapsamlı analizlerin, gelecek 5 yıl içinde küresel ölçekte iş gücü piyasalarında önemli değişimlerin yaşanacağını gösterdiğini söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun son raporunda, gelecek süreçte 92 milyon işin ortadan kalkacağının, bunun yanında yaklaşık 170 milyon yeni işin ortaya çıkacağının öngörüldüğünü aktaran Işıkhan, "Bu tablo bize net olarak şunu göstermektedir. Değişim kaçınılmazdır ancak doğru hazırlıklarla ve öngörülerle, bu değişimi aynı zamanda büyük bir fırsata da dönüştürebiliriz. Özellikle teknolojik gelişmelerin yön verdiği alanlarda, ciddi bir büyüme beklenmektedir." diye konuştu.

Işıkhan, günümüzde, yapay zeka, büyük veri, finansal teknolojiler ve yazılım geliştirme gibi alanların ön plana çıktığını, aynı zamanda inşaat, tarım, lojistik ve hizmet sektörlerinin de büyümenin yapıcı unsurları olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Çiftlik işçiliğinden yazılıma, teslimat sürücülüğünden sağlık ve bakım hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede yeni fırsatların doğduğuna işaret eden Işıkhan, "Bununla birlikte bazı mesleklerin önemini kaybettiğini de görmekteyiz. Özellikle verimlilikle doğrudan ilintili olan, beceri gerektirmeyen, rutin ve tekrara dayalı işler, dijitalleşme ve otomasyonun etkisiyle giderek azalmaktadır. Bu durum, bizlere iş gücünün niteliğini artırmanın artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu göstermektedir." dedi.

Işıkhan, en kritik başlıklardan birinin de beceri dönüşümü olduğuna dikkati çekerek, "İşverenler, bugün ihtiyaç duyulan becerilerin yaklaşık yüzde 39'unu 2030'a kadar değişeceğini öngörmektedir. Bu tablo, çalışma hayatında ciddi bir dönüşüm yaşanacağını bizlere göstermektedir. Günümüzde artık sadece bir mesleğe sahip olmak yeterli değildir. O mesleği sürekli güncellemek, geliştirmek ve yeni becerilerle desteklemek gerekmektedir. Biz, Bakanlık olarak beceriler konusuna oldukça önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Beceriler Zirvesi bu sene İstanbul'da gerçekleşecek"

Her 2 yılda bir OECD üyesi ülkelerin ve uluslararası kuruluşların çalışma bakanlarının ve temsilcilerinin katıldığı "Beceriler Zirvesi"nin düzenlendiğini anımsatan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Beceriler Zirvesi bu sene, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 27-28 Nisan'da 65 ülke ve uluslararası kuruluşun katılımıyla İstanbul'da gerçekleşecektir. Zirvede, 2 gün boyunca bilişim ve yapay zeka başta olmak üzere teknolojide yaşanan önemli değişimlerin iş gücü piyasasını nasıl ve ne ölçüde etkilediğini, yakın gelecekte hangi sektörlerde ne tür becerilere ihtiyaç duyulacağı ve eğitim sistemlerinin bu sürece nasıl adapte olacağına yönelik tartışmalar yapacağız."

Işıkhan, 8. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda ise yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik ve dijital okuryazarlık gibi alanların öne çıkacağını öngördüklerini, bu noktada eğitim kurumları, iş dünyası ve kamu politikalarının uyum içinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Sürekli öğrenme anlayışını yaygınlaştırma, kişilere yeniden beceri kazandırma fırsatı sunma ve gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Işıkhan, Bakanlık olarak, değişen iş gücü piyasalarına uyum sağlamak amacıyla beceri geliştirme ve yeniden beceri kazandırma programlarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Işıkhan, gençleri bugünün olduğu gibi yarının işlerine de hazırlamayı amaçladıklarını dile getirerek, "Tabii ki 'teknolojik dönüşüm, çalışma hayatının geleceği' gibi konular söz konusu olduğunda, en fazla önem verdiğimiz grupların başında gençlerimiz gelmektedir. Bu fuarın da en önemli ziyaretçileri kıymetli gençlerimiz olacaktır. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı Vizyonu'yla ve teşrifleriyle Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programı adını verdiğimiz programımızın tanıtımını yaptık." ifadelerini kullandı.

"Sigortası ilk kez başlayanların yaklaşık yarısı 30 yaş üzerinde"

GÜÇ Programı'ndaki en önemli amaçlarının gençlere doğrudan maddi destek sağlamak yerine onları üretime dahil etmek, düzenli bir çalışma hayatına geç kalmadan girmelerini ve gelir elde etmelerini sağlamak olduğunu aktaran Işıkhan, özellikle mezuniyet sonrasında 'NEET' adı verilen, ne eğitime ne istihdama katılmayan gençlere yönelik çok daha kalıcı ve etkili çözümler sunduklarını vurguladı.

Bakan Işıkhan gençlerin çalışma hayatına katılımını hızlandırmayı önemsediklerinin altını çizerek, "Çünkü SGK verilerine göre, sigortası ilk kez başlayan vatandaşların yaklaşık yarısı, yüzde 43'ü 30 yaş üzerindedir ve bu oran gittikçe yükselmektedir. Bu veri, bizlere gençlerin çalışma hayatına çok geç başladığını, nüfusun yaşlanması meselesinin de aslında doğrudan bu konuyla ilintili olduğunu gösteriyor." dedi.

Gençlerin çalışma hayatına geç başlamasının, evlilik yaşının ve aile kurmanın gecikmesine, dolayısıyla geç çocuk sahibi olmalarına sebep olabildiğine işaret eden Işıkhan, gençlerin ve nüfusun potansiyelinin tam anlamıyla kullanılabilmesinin de verimlilikle alakalı bir mesele olduğunu söyledi.

"Türkiye bugün güçlü bir konuma ulaşmıştır"

Verimlilik ve teknoloji fuarlarının tüm dönüşümlerin merkezinde yer alan, önemli organizasyonlar olduğunu ifade eden Işıkhan, Bakanlık olarak fuarda Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun teknolojik dönüşüm, verimlilik kapsamında hayata geçirdiklerini ve geleceğe yönelik yapacaklarını sergilediklerini söyledi.

Teknolojik dönüşüme yönelik program ve projelere önem verdikleri gibi Bakanlık olarak dijital dönüşümde önemli bir pozisyonda olduklarını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Özellikle dünyanın en ileri uygulamalarından biri olan e-Devlet sisteminde, SGK olarak en fazla kullanılan ve en çok tıklanan kurum durumundayız. 181 farklı uygulamamızla toplam 1,5 milyardan fazla tıklanma gerçekleşmiş durumda. Hizmetlerimize, hızlı ve güvenli olarak 7/24 erişim imkanı bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, sanayide, altyapı yatırımlarında, sağlıkta, savunma sanayisinde, teknoloji üretme ve geliştirmede dünyanın çok gerisinde başlamasına rağmen son 24 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde benzersiz bir atılım gerçekleştirerek, bugün dünyanın ileri ülkeleri arasında güçlü bir konuma ulaşmıştır. Allah'ın izniyle, yine milletimizin kararlılığıyla ve desteğiyle, Terörsüz Türkiye vizyonuyla, çok daha güçlü konuma ulaşacaktır."

Işıkhan, fuarı düzenleyenlere teşekkürlerini ileterek, kurulan işbirliklerinin, ortaya çıkan fikirlerin ve paylaşılan vizyonun, Türkiye'nin üretim gücüne ve istihdam yapısına önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Fuar 19 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.