Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğde, 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirtilen 5 lira değerindeki madeni paraların basıldığı belirtildi. Resmi Gazete'deki tebliğe göre para hakkında şu bilgiler veriliyor:

MADENİ 5 LİRA'NIN ÖZELLİKLERİ