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5 TL'lik madeni paralar basıldı, tedavüle çıktı

Resmi Gazete'de, 5 lira değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı.

08 Haziran 2024 | 08:38
5 TL'lik madeni paralar basıldı, tedavüle çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğde, 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirtilen 5 lira değerindeki madeni paraların basıldığı belirtildi. Resmi Gazete'deki tebliğe göre para hakkında şu bilgiler veriliyor:

MADENİ 5 LİRA'NIN ÖZELLİKLERİ

  • Kenar özelliği düz tırtıllı olan paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi. 
  • Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.
  • Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. 
  • Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında basım yılına yer verildi.
  • Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı.
  • Hükümlerini, Hazine ve Maliye Bakanı yürüteceği tebliğ, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.
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İş Yatırım’dan Sabancı Holding için bilanço analizi ve hedef fiyat
Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)
Sabancı Holding'ten (SAHOL) ilk çeyrek değerlendirmesi
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