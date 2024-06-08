Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğde, 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirtilen 5 lira değerindeki madeni paraların basıldığı belirtildi. Resmi Gazete'deki tebliğe göre para hakkında şu bilgiler veriliyor:
MADENİ 5 LİRA'NIN ÖZELLİKLERİ
- Kenar özelliği düz tırtıllı olan paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi.
- Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.
- Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi.
- Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında basım yılına yer verildi.
- Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı.
- Hükümlerini, Hazine ve Maliye Bakanı yürüteceği tebliğ, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.