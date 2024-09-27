50 Güçlü Kadın CEO ödüllerini aldı

Liderlerin Ajandası’ ve ‘Fark Yaratan Liderlik’ panellerinde, CEO’ların yeni dönem planları ve değişen liderlik kavramları tartışıldı. Zirve, 50 kadın CEO’nun plaketlerini aldığı ödül töreniyle sona erdi. Ekonomist ve Capital dergilerinin bu yıl 12’nci kez düzenlediği ‘50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi’, 25 Eylül tarihinde Mandarin Otel’de gerçekleştirildi. Marka Yatırım Holding’in ana sponsorluğu, Skoda’nın araç sponsoru olduğu zirvenin destek sponsorları ise Bahçeşehir Koleji, Fiba Retail, QNB Finansbank, Pegasus ve Türk Tuborg oldu.

Et kinliğin ilk açılış konuşmasını yapan Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz, “Kadın liderlerimizin sadece Türkiye’deki şirketlerde değil, uluslararası kurumlarda da başarılara imza attılar. Bu da birçok kadına ilham oldu” dedi. Yılmaz, başarılı profesyonel kadınların yer aldığı araştırmaların hem ilham verdiğini hem de şirketlere de daha fazla kadın yöneticinin yer alması konusunda teşvik edici olduğunu belirtti. Marka Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Baş kanı Mine Tozlu ise açılış konuşmasında, “Hala kadın erkek eşitliğinin tartışıldığı, kadının kılık kıyafetinin eleştirildiği ülkemizde Mustafa Ke mal Atatürk’ün dediği gibi kadınlarımız için asıl mücadele alanının, asıl zafer kazanılması gereken alanın biçim ve kılıkta başarıdan çok; ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmak olduğunu gayet iyi bildiğimizden eminim” diye konuştu. Otomotivin erkek egemen bir sektör olduğunu belirten Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar ise konuşmasında, Skoda’nın Human Touch felsefesiyle kadın yöneticilerin kariyer yolculuğunu destekleyecek projeler hayata geçirdiğine vurgu yaptı.

LİDERLERİN AJANDASI

Ekonomist Dergisi Editörü Özlem Bay Yılmaz’ın moderatörü olduğu ‘Liderlerin Ajandası’ başlıklı oturumda Aktifbank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, LCWaikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, LOreal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen konuşmacı olarak yer aldı. L’Oreal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, hedeflerinin güzelliğe güzellikle liderlik etmek, sürdürülebilir olmak olduğunu söyledi. Gökçen, “Bizim de amacımız dünyayı güzelleştiren işler yapmak. Önce insana sonra teknolojiye inovasyona yatırım yapıyoruz. L’Oreal Türkiye olarak dünyada önemli bir yere sahibiz. Türkiye’yi global ajanda da önemli bir yere getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Kurumsal sürdürülebilirlik konusunda en kapsamlı, en katmanlı yapıya sahip olduklarına dikkat çeken Gökçen, su, iklim, doğal kaynaklar ve bio çeşitlilik gibi başlıklarda topladıklarını vurguladı. Gökçen, fiziksel değil dijital karbon ayak izlerini de azaltmaya önem verdiklerini bunu yüzde 40 azalttıklarını söyledi.

Topluma fayda sağlamak için Bilim Kadınları projesini hayata geçirdiklerini de belirterek genç nesillere örnek olmak için 40 yaş altı gençlere destek olduklarını da anlattı.

İŞTE KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR

LCWaikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, 2024’te dolar bazlı yüzde 10’dan fazla büyüdüklerini ve işlerin iyi gittiğini söyledi. Dört kıtada, 60 ülkede bin 300’den fazla mağazaları olduğunu belirten Öğüt, “Doğu Avrupa ve Balkanlar’da işler iyileşti. Geçmişte enflasyonist ortam oralarda tüketici davranışlarını etkilemişti. Irak, Suudi Arabistan, Mısır’da işler iyi gidiyor. Uzak coğrafyalarda gidecek yolumuz var. 2024’te sürdürülebilir kârlılıkla istikrarlı büyümeye odak landık, açtığımız kadar mağaza kapattık. 2025’te güçlü bir büyümeyi görebiliyorum. Sürdürülebilirlikte önemli yatırımlar yapacağız” dedi. Öğüt, “İşte Kadınlar Güçlü Yarınlar projesi ile tedarikçilerimizdeki kadınlara eğitimler verip daha güçlü, daha yetkin olmalarını sağlıyoruz.ve onların hukuki olarak farkındalıklarını sağlıyoruz. Eko sistemde çalışan kadınların sektörden gitmesini yüzde 23 oranında düşürdük” diye konuştu.

EŞİT HAKLAR

Oturumda konuşan Aktifbank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan ise bankacılık sektörü nün dijital ve teknoloji yatırımlarını öncü yapan bir sektör olduğunu söyledi. Bankaların verimliliklerini artırmak için ülkemizde ve dünyada teknolojik değişimleri hızlı yapmasına neden olduğunu belirten Oğan, “Bizim için her zaman teknolojiye, teknolojik altyapıya yatırım yapmak önemli. İnsan kaynakları da bizim için önemli bir diğer konu.

Çalışanlarımızın yüzde 40’ı IT çalışanından oluşuyor. Teknoparkta altı tane teknoloji projesi başlattık. Yaptığımız tüm teknolojik yenilikleri sektörle paylaştık” dedi. Son 15 yıldır bankadan çok daha fazla fintech olduğuna dikkat çeken Oğan, bu durumun bu alanda gidilecek daha yol olduğunu gösterdiğini vurguladı. Sektörde yarı yarıya kadın yönetici ile çalışan bir banka olduklarını belirten Oğan, “Bankacılık sektöründe kadın çalışan sayısı yüzde 50 civarında. Atamalar ve kariyer yolları daha transparan olmalı. Biz herkese eşit haklar vermeye çalışıyoruz. Rotasyonlar kadın erkek sayısını dengeye getirir” dedi.

FARK YARATAN LİDERLİK

Ekonomist Dergisi Editörü Ayşegül Sakarya Pehlivan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Fark Yaratan Liderlik’ panelinde ise Pegasus Havayolları CEO’su Güliz Öztürk, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve QNB Sigorta CEO’su Pınar Kuriş değişen liderlik kavramını konuştu. Pegasus Havayolları CEO’su Güliz Öztürk, Türk sivil havacılık sektöründeki ilk kadın CEO unvanına sahip olduklarına dikkat çekerek, rol model olmanın önemine vurgu yaptı. Bunun önemli bir sorumluluk olduğunu kaydeden Öztürk, “Yönetim kademesindeki kadın oranı Türkiye’de yüzde 20’nin altında. Biz de birçok program yürütüyoruz. Bu programlar, ekip arkadaşlarımızın yetkinliklerini artır maya yönelik. Pegasus’ta 8 bin 500 kişi çalışıyor. Kadın çalışan oranı yüzde 37’lerde. Pilotlarımızın yüzde 8’i kadın. İdari kadronun yüzde 46’sını kadınlar oluşturuyor” dedi.

TEPEYE ÇIKTIKÇA ORAN DÜŞÜYOR

Toplumsal cinsiyet ve adalet eşitliğini hayatın her alanına entegrenin etmenin yolunun eğitimden geçtiğini belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da kız çocukları ve kadınların herhangi bir ayrımcılığa uğramadan toplumda yaşamasının temel bir insan hakkı olduğunu vurguladı. Kadınların dahil olmadığı hiçbir işin başarılı olmasının mümkün olmadığını söyleyen Dağ, “Eğitim sektöründe kadın çalışan oranı daha fazla. 1,2 milyon öğretmen var, bunun yüzde 60’ı kadın. Ancak C level ve orta düzeye gittiğinizde bu oran yüzde 30’un altına düşü yor. Bahçeşehir Koleji olarak 14 bin 600 öğretmen arkadaşla çalışıyoruz. Kadın çalışan oranımız yüzde 84. Orta seviye karar verici kadınlarımızın oranı ise yüzde 72” diye konuştu.

CAM TAVANLAR

QNB Sigorta CEO’su Pınar Kuriş ise 26 yıllık kariye rinde en büyük eksikliğin, talep etmemek ve istememek olduğunu belirtti. Terfi noktalarında erkeklerin daha çok tercih edildiğini belirterek, “Kariyerimde hiçbir zaman terfi için bir talepte bulunmadım. Kadınların ‘Başarabilir miyiz?’ endişesini erkeklerden daha fazla taşıdığını ifade eden Kuriş, kendi cam tavanlarını kadınların kendisinin yarattığını vurguladı. Kadınların kendilerine kariyer hedefi koyması gerektiğine dikkat çeken Kuriş, “Doğru işi yapmak kadar, ne yaptığını anlatmak da önemlidir. Algı her şeydir. Kadınlara tavsiyem; soru sormaktan korkmayın. Her şey küçük bir adımla başlıyor. Kendinize güvenmekten asla vazgeçmeyin” dedi.