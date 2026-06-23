57. Piyade Alayı'ndan anlamlı görev: Şehitlikte saygı nöbeti başladı

Milli Savunma Bakanlığının talimatlarıyla 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde oluşturulan 57. Piyade Alayı'nın Çanakkale Tarihi Alan'da nöbet görevlerini icra ettiğini aktaran Kaşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nöbet görevlerine gelirken ve giderken, nöbet değişimlerindeki ritüeller ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve buraya olan ilgiyi artırıyor. Tarihi Alan bölgemiz manevi atmosferi yoğun olan bir yerdi.

İnsanları kuşatır, kucaklar ve başka bir duyguya büründürürdü. 57. Piyade Alayı askerlerinin o günkü kıyafetlerle yaptığı nöbet vazifesi ve nöbet değişim törenleri, bütün ziyaretçileri etkiliyor, duygusal bir atmosfere büründürüyor. Amacımız, burada ilgiyi artırmak, Çanakkale ruhunu her daim canlı tutmak."