6 ay önce yaralı bulunan yabani saz kedisi doğaya salındı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ta 6 ay önce vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan saz kedisi yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edildi. Bölgede yapılan araştırmada, anne saz kedisinin, araba çarpması nedeniyle telef olduğu belirlendi. DKMP Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan kontrollerde, mide enfeksiyonu ve ishal semptomları tespit edilen hayvanın 6 aylık tedavi ve bakım süreci tamamlandı.

Doğada hayatını sürdürebilecek biyolojik erişkinliğine ulaşan saz kedisi yavrusu, 15 Ocak'ta habitatına uygun doğal yaşam alanına salındı.