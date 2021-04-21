Avrupa Süper Ligi projesinin kurucuları arasında yer alan 6 İngiliz kulübünün Süper Lig’den çekildiklerini açıkladı. Manchester City ve Chelsea’nin ardından Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Tottenham da Avrupa Süper Ligi’nden çekileceklerini duyurdu. Şu an için projede İtalya’dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kaldı. ‘AVRUPA SÜPER LİGİ’ GERİ ADIM ATMADI Avrupa Süper Lig’i ise 6 İngiliz kulübünün ayrılma kararından sonra bir açıklama yaparak, futbol endüstrisinde değişikliğin gerekli olduğunu, diğer kurumlarla daha sıkı diyalogla bu projenin hayata geçirilmesini savundu.

İspanya ve İtalya’dan 3’er kulübün kaldığı Avrupa Süper Ligi’nin yaptığı yazılı açıklamada, “İngiliz kulüplerinin, maruz kaldıkları baskı nedeniyle bu kararı almaya mecbur bırakıldıklarını duyurmalarına rağmen, bugün olduğu gibi teklifimizin doğru ve Avrupa mevzuatı ile tutarlı olduğuna ikna olduk. Mahkemeler de Süper Lig projesini üçüncü şahısların herhangi bir eylemine karşı korumaktan çekinmedi.” denildi.

“Avrupa futbolunun statükosunun değişmesi gerektiğine inanıyoruz ve mevcut sistem düzgün çalışmadığı için yeni bir rekabet öneriyoruz.” denilen açıklamada, Avrupa Süper Ligi’nin “futbol endüstrisini geliştirmeyi ve tüm piramit için katma değer üretmeyi hedeflediği” belirtildi.

Ortaya atılan söz konusu ligin, “finansal zorluklarla yüzleşmek için mükemmel bir fırsat olduğu ve tüm futbol ailesine yönelik dayanışma ödemelerini önemli ölçüde artırmanın temel amacıyla tasarlandığı” kaydedildi.

“Ancak, projemizle ilgili olarak futbol camiasının farklı aktörlerinin görüşlerini dikkate almamız gerektiğinin farkındayız.” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Bu nedenle, her zaman taraftarlara mümkün olan en iyi rekabeti sunmaya ve sporun sürdürülebilirliği için gerekli olan üçüncü taraflara yönelik dayanışma ödemelerini artırmaya çalışmak amacıyla, bu endişeleri gidermek için gelecekteki en uygun eylemleri değerlendireceğiz.”

AVRUPA SÜPER LİGİ PROJESİ NEDİR?

İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya’dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, “Avrupa Süper Ligi” adıyla yeni bir girişim başlattıklarını duyurmuştu. Takımların imzaladıkları katılım belgelerinin ne kadar bağlayıcı olduğu belirsiz.

Şampiyonlar Ligi formatının, 2024-2025 sezonundan itibaren değiştirilmesi planı konusunda UEFA ile anlaşmazlık yaşayan kulüplerin, organizasyonun ticari hakları üzerinde daha fazla söz sahibi olmak istediği için böyle bir adım attıkları belirtiliyordu.

İddialara göre projeye destek veren kulüplerin 15 takımın sabit olduğu, 5 takımın ise her sezon değişeceği bir turnuva planladığı, takımların, 10’arlı iki grupta mücadele ettiği ve grupları ilk 4’te bitirenlerin, çeyrek finale yükseldiği bir turnuva düşünülüyordu. Her takımın en az 18 maça çıkması, kurucu üye konumundaki 15 kulübün 3,5 milyar avroluk geliri paylaşması planlanıyordu.