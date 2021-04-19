Avrupa Süper Ligi projesi nedir? Avrupa Süper Ligi projesinde hangi takımlar var? Futbol dünyasında neler oluyor? sorusu iki gündür dünyanın gündeminde… Oluşum, federasyonlar, UEFA ve FİFA arasındı karşılıklı açıklamalar peş peşe devam ediyor. Yaşananlara bakalım…

AVRUPA SÜPER LİGİ PROJESİ NEDİR?

Öncelikle tartışmaların odağındaki Avrupa Süper Ligi projesi nedir? İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya’dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, “Avrupa Süper Ligi” adıyla yeni bir girişim başlattıklarını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi formatının, 2024-2025 sezonundan itibaren değiştirilmesi planı konusunda UEFA ile anlaşmazlık yaşayan kulüplerin, organizasyonun ticari hakları üzerinde daha fazla söz sahibi olmak istediği için böyle bir adım attıkları öne sürülüyor.

AA’nın aktardığı haberde, sızan bilgilere göre projeye destek veren kulüpler 15 takımın sabit olduğu, 5 takımın ise her sezon değişeceği bir turnuva planlıyor. Takımların, 10’arlı iki grupta mücadele ettiği ve grupları ilk 4’te bitirenlerin, çeyrek finale yükseldiği bir turnuva düşünülüyor. Her takım, en az 18 maça çıkacak. Kurucu üye konumundaki 15 kulübün, 3,5 milyar avroluk geliri paylaşması ön görülüyor.

UEFA, FIFA, Avrupa Kulüpler Birliği, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri ise bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkıyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise “Yeni kurulan Süper Lig’deki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda oynaması yasaklanacak.” açıklamasında bulundu. TFF’den de projeye tepki var.

12 TAKIM YEREL LİGLERDEN AYRILACAK MI?

BBC’nin haberine göre takımlar yerel liglerde de devam edeceklerini söylüyor. Ancak bağlı oldukları federasyonlar bunun mümkün olmayacağını söylüyor.

‘AVRUPA SÜPER LİGİ GİRİŞİMİ’NDEN UEFA VE FİFA’YA ÇAĞRI

Peki, son 24 saatte neler yaşandı? AA’nın haberine göre İngiltere, İspanya ve İtalya’dan 12 futbol kulübünün katılımıyla “Avrupa Süper Ligi” adıyla kurulan yeni girişim, UEFA ve FIFA’ya diyalog çağrısında bulundu. Avrupa Süper Ligi tarafından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin‘e yollanan mektupta, söz konusu girişimin korunması için gerektiği takdirde yasal yollara başvurulacağı belirtilerek, “Organizasyonumuzun ayrıntılarını görüşmek ve futbol ekosistemindeki yerini belirlemek amacıyla FIFA ve UEFA ile görüşme talebinde bulunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Mektupta, UEFA’nın devam eden organizasyonlarının yerini almak niyetinde olunmadığı öne sürülerek, “UEFA Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi’nin yerini doldurmayı amaçlamıyoruz. Bu turnuvalar devam ederken, onlarla rekabet edecek yeni bir oluşum hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu.

UEFA BAŞKANI CEFERİN: YASAK GELEBİLİR

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise “Yeni kurulan Süper Lig’deki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda oynaması yasaklanacak.” açıklamasında bulundu.

TFF AVRUPA SÜPER LİGİ PROJESİ İÇİN NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa’da bazı kulüpler tarafından “Avrupa Süper Ligi” adıyla oluşturulan projeye tepki gösterdi.

TFF’nin internet sitesinden “Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez” başlığıyla yayımlanan açıklamada, “Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz. Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz.” denildi.

TFF’nin, futbolun çatı kurumları FIFA ve UEFA başta olmak üzere tüm paydaşlar ve bu spora gönülden bağlı futbol ailesinin her ferdinin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu’na inanıyoruz, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz. Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır. Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz. Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu harekete haklı bir tepki gösteren Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfına sergiledikleri bu duruş için Türk futbolu adına teşekkür ediyoruz.”

12 KULÜP HANGİ AÇIKLAMAYI YAPTI?

İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya’dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasına ilişkin karar duyurulmuştu. Açıklamada, en kısa sürede başlaması planlanan Avrupa Süper Ligi’ne 3 takımın daha katılmasının beklendiği belirtilmişti.

Kurucu kulüplerin, yeni lig ve bir bütün olarak futbol adına en iyi sonucu elde etmek için UEFA ve FIFA yetkilileriyle görüşmeyi “dört gözle” beklediği kaydedilen açıklamada, Avrupa Süper Ligi’nin kuruluşunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa futbol ekonomisindeki istikrarsızlığı hızlandırdığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, kurucu kulüplerin, birkaç yıldır Avrupa’daki müsabakaların kalitesini ve yoğunluğunu iyileştirme, en iyi kulüplere ve oyuncularına düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacak bir format oluşturma hedefinde olduğu aktarıldı. Ayrıca kurucu kulüplere toplam 3,5 milyar avro ödeneceği ifade edildi.

KAÇ KULÜP OLMASI, NE ZAMAN BAŞLAMASI PLANLANIYOR?

Turnuvanın detaylarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi.

NASIL BİR SİSTEM PLANLANDI?

Ağustosta başlayacak turnuvada takımların 10’arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3’te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.

REAL MADRİD BAŞKANI NELER SÖYLEDİ?

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Real Madrid Başkanı ve Avrupa Süper Ligi’nin ilk başkanı Florentino Perez, “Futbola her seviyede yardımcı olacağız ve onu hak ettiği yere götüreceğiz. Futbolun dünyada 4 milyardan fazla taraftarı var ve dünyadaki tek küresel spor. Büyük kulüpler olarak bizim sorumluluğumuz onların isteklerine cevap vermektir.” ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ BASINI: PSG TEKLİF KABUL ETMEDİ

Dün İngiliz basınında yer alan haberlere göre, aralarında Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Juventus ve Milan’ın bulunduğu kulüpler yeni turnuva projesine onay verdi. Paris Saint-Germain ise teklifi kabul etmedi.

AVRUPA SÜPER LİGİ PROJESİNE KARŞI ORTAK BİLDİRİ

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, projeye karşı ortak bir bildiri yayımladı.

Açıklamada, “sözde Avrupa Süper Ligi” denilen turnuvaya katılmayı reddeden Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür edilerek, “Biz, FIFA ve tüm üye federasyonlar, bu projeye karşı durmaya devam edeceğiz. Söz konusu turnuva, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda, yalnızca birkaç kulübün çıkarına dayanan bir projedir. Bunun gerçekleşmesini önlemek için hem adli hem de sportif olmak üzere her türlü önlemi almayı değerlendireceğiz. Futbol, ​​açık müsabakalara ve sportif liyakate dayanır; başka türlüsü düşünülemez.” denildi.

MİLLİ TAKIM YASAĞI GELEBİLİR

FIFA ve ona bağlı 6 konfederasyonun daha önce yaptığı uyarı hatırlatılarak, “İlgili kulüplerin; ulusal, kıtasal veya uluslararası düzeydeki başka herhangi bir organizasyona katılması yasaklanacaktır. Oyuncularının, milli takımda oynamasına dahi izin verilmeyebilir.” ifadeleri kullanıldı.