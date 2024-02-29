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  • AA enflasyon anketine göre ekonomistlerin şubat ayı enflasyon tahmini

AA enflasyon anketine göre ekonomistlerin şubat ayı enflasyon tahmini

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,04 artacağını tahmin ediyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

29 Şubat 2024 | 12:36
AA enflasyon anketine göre ekonomistlerin şubat ayı enflasyon tahmini

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70 artış kaydetmişti.

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