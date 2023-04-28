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Nisan ayı enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflayon verileri için bekleyiş devam ediyor. Nisan ayı enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne?

28 Nisan 2023 | 15:04
Son Güncellenme: 28 Nisan 2023 | 16:22
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Nisan ayı enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi.

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