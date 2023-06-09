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AB'den 'Schengen vizesi' açıklaması

AB Komisyonu sözcülerinden Hipper, Schengen vizesi başvurularına ret oranındaki artışın Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını söyledi.

09 Haziran 2023 | 16:13
Son Güncellenme: 09 Haziran 2023 | 16:17
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AB'den 'Schengen vizesi' açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, Türkiye'den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranındaki artış konusunda açıklama yaptı.

Günlük basın toplantısı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hipper, AA muhabirinin Türkiye'den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranında artışın nedenleriyle ilgili sorusunuda yanıtladı. Anita Hipper, yanıtında, "Açıkça söylemeliyim ki; bu anlamda Türkiye ile ilgili özel bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

'TALEP ŞİMDİLERDE YENİDEN ARTIYOR'

Hipper, Covid-19 pandemisi nedeniyle vize değerlendirme süreçlerinde gecikmelerin yaşandığını belirterek, "Talep şimdilerde yeniden artıyor. Bu, bazen vize prosedürlerini de etkileyebilir. Ancak yeniden belirtmek isterim; bu, Türkiye'ye özgü bir durum değil" dedi.

Avrupa Birliği'nin sorunun çözümüne ilişkin herhangi bir girişimi olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine ise Anita Hipper, vize değerlendirmelerinin her zaman bireysel bazda yapıldığını, üye ülkelerin sorumluluk ve yetki alanında olduğunu belirtti.

Türkiye'deki misyonlar üzerinden 2022'de yapılan Schengen vizesi başvurularından yüzde 15'i reddedilirken bu oran, bu sene yüzde 50 civarına yükselmişti.

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