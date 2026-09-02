Yeni yılda yollarda: Patent rekorlu ilk elektrikli Range Rover siparişe açıldı

Jaguar Land Rover, ilk tam elektrikli modeli olan 2027 Range Rover Electric için sipariş almaya başladı. Avustralya'da yol masrafları hariç 317 bin 718 dolardan başlayan fiyatlarla ve üç farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulan aracın ilk teslimatları yeni yılda yapılacak. Araç, markanın tarihinde tek bir otomobil için yapılan 300'den fazla başvuruyla patent rekoru kırdı.

Tasarımında her aksında birer adet 260 kW'lık motor barındıran araç, toplamda 405 kW güç ve 850 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4,5 saniyede, 80-120 km/s esneklik testini ise 2,7 saniyede tamamlıyor. 118,5 kWh'lik çift katmanlı bataryası ve 800V elektrik mimarisi sayesinde NEDC testlerine göre 600 km'ye kadar menzil sunuyor. 350 kW DC hızlı şarj desteğiyle batarya %10'dan %80 seviyesine 22 dakikada ulaşıyor, 10 dakikalık bir şarjla ise 220 km menzil kazanılabiliyor.

Araç park halindeyken kabin havasını temizleyebilecekler

Elektrikli SUV, 33 derecelik eğimleri zorlanmadan tırmanmasını sağlayan yeni tork yönetim sistemleri ve rejeneratif frenleme gücünü 0,5 g'ye kadar ayarlayan üç farklı moda sahip Tek Pedal özelliğiyle geliyor. Akıllı Aktarma Organı Dinamiği çekiş kaybını önlemek için arka torku anlık olarak dağıtırken, Entegre Çekiş Yönetimi motor hızını 50 milisaniye içinde kontrol altına alarak kaymaları geleneksel araçlara kıyasla 100 kat daha hızlı yönetiyor.

Car Expert sitesinde yer alan habere göre; yeni Range Rover mobil uygulaması üzerinden kullanıcılar, araç park halindeyken kabin havasını temizleyebiliyor, direksiyon ısıtmasını çalıştırabiliyor, şarj durumunu, menzili ve aracın canlı konumunu takip edebiliyor. Şarj zamanlaması da düşük maliyetli saatlere göre uzaktan planlanabiliyor.

-40 dereceye kadar dayanıklı

Aracın dayanıklılığı, İsveç'teki -40 derece soğuktan Dubai çölünün sıcaklarına kadar uzanan zorlu koşullarda 1,5 milyon kilometreyi ve 250 bin saati aşan testlerle kanıtlandı. 900'den fazla veri noktasını izleyen Dijital Batarya İkizi teknolojisi ve kablosuz yazılım güncellemeleri sayesinde araç bakımları proaktif olarak yapılabiliyor. Range Rover Electric'in bataryası ve elektrikli bileşenleri 8 yıl veya 160 bin km garanti kapsamına alınıyor.