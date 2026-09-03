Ağustos ayına ilişkin merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in yayımladığı verilerle aylık ve yıllık enflasyon oranları belli oldu. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,84, yıllık ise 31,51 arttı.

Bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 22,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 oranında artış gösterdi.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 33,79 oranında artış

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,79 artış, ulaştırmada yüzde 35,08 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 39,77 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,12, ulaştırmada 5,94 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,01 yüzde puan oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 0,22 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,22 artış, ulaştırmada yüzde 4,82 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,26 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,06, ulaştırmada 0,82 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 30,68 arttı, aylık yüzde 1,84 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,97 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,12 artış olarak gerçekleşti.

Aylık enflasyonun yüzde 1,86 artması bekleniyordu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustos ayında yüzde 1,86 artması bekleniyordu.

Ağustos ayına ilişkin yüzde 1,86'lık ortalama beklenti doğrultusunda, temmuzda yüzde 31,75 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun yüzde 31,52'ye gerileyeceği öngörülüyordu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,49 olarak hesaplanmıştı.