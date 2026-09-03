Eylül 2026 kira artış oranı belli oldu: Kiralara ne kadar zam yapılacak?

Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracı ve ev sahiplerinin merakla beklediği kira artış oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı ağustos ayı verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 31,51 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte eylül ayında uygulanacak kira zammı oranı da hesaplandı.
Peki, Eylül 2026 kira artış oranı yüzde kaç oldu?
1 Eylül 2026 kira artış oranı yüzde kaç oldu?
Ağustos 2026 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kiracı ve ev sahiplerinin beklediği Eylül 2026 kira artış oranı da netleşti. Buna göre, konut ve iş yeri kira sözleşmesini eylül ayında yenileyecekler için uygulanabilecek kira zam oranı yüzde 31,79 olarak hesaplandı.
2 Konutlarda kira artış oranı nasıl belirleniyor?
Konut kiralarındaki zam oranı belirlenirken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay yayımlanan 12 aylık ortalama TÜFE verisi dikkate alınıyor.
Bu veri kira artışında üst sınırı oluştururken, belirlenen oranın altında da zam uygulanabiliyor.
3 Kira artışı nasıl hesaplanır?
Ağustos ayı kira artış oranı, enflasyonun 12 aylık ortalaması dikkate alınarak yüzde 31,90 olarak hesaplanmıştı.
Kira artış tutarı hesaplanırken mevcut kira bedeli, açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranıyla çarpılıp 100'e bölünür. Elde edilen zam tutarının mevcut kiraya eklenmesiyle yeni kira bedeli belirlenir.
4 Eylül 2026 kira artışı hesaplama tablosu
Yüzde 31,79 kira artış oranına göre yeni kira tutarları şöyle hesaplanıyor:
20.000 TL → 26.358 TL
30.000 TL → 39.537 TL
40.000 TL → 52.716 TL
50.000 TL → 65.895 TL
60.000 TL → 79.074 TL