Eylül 2026 kira artış oranı belli oldu: Kiralara ne kadar zam yapılacak?

Ağustos 2026 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kiracı ve ev sahiplerinin beklediği Eylül 2026 kira artış oranı da netleşti. Buna göre, konut ve iş yeri kira sözleşmesini eylül ayında yenileyecekler için uygulanabilecek kira zam oranı yüzde 31,79 olarak hesaplandı.