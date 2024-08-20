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AB'den Tesla'ya vergi indirimi kararı

Avrupa Birliği (AB), Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik teklif ettiği vergi oranlarında bazı değişiklikler yapmayı, Tesla için ise istisna uygulayarak vergiyi yüzde 20,8'den 9'a düşürmeyi planlıyor.

20 Ağustos 2024 | 15:03
AB'den Tesla'ya vergi indirimi kararı

AB Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle başlatılan soruşturmanın bir adımı olarak hazırlanan "nihai bulgu" taslağını açıkladı.

Açıklamada, soruşturmadaki bulguların paylaşılmasının taraflara konuyla ilgili görüşlerini sunma imkanı sağladığı kaydedildi.

Komisyonun, gelecek bütün yorumları analiz ettikten ve üye ülkelerin görüşlerini aldıktan sonra nihai kararı AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanacağına dikkat çekilen açıklamada, daha önce teklif edilen vergi oranlarında bazı değişiklikler yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, yeni teklif kapsamında BYD'ye yüzde 17, Geely'ye 19,3, SAIC'e 36,3, soruşturmada işbirliği yapan Çin'deki diğer elektrikli otomobil üreticilerine yüzde 21,3, işbirliği yapmayan diğer şirketlere ise yüzde 36,3 vergi uygulanacağı, Çin'den ihracat yapan Tesla'ya ise bireysel olarak yüzde 9'luk vergi oranı getirileceği belirtildi.

AB üreticileri ile işbirliği ve ortaklık yapan Çinli üreticilerin öngörülenden daha düşük vergi oranlarından yaralanabileceği hatırlatılan açıklamada, söz konusu telafi edici vergilerin geriye dönük olarak tahsil edilmemesi kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmadaki kesin bulguları içeren yönetmeliğin en geç 30 Ekim'e kadar AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanacağı bildirildi.

AB Komisyonu, 5 Temmuz'da Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında geçici ilave vergi uygulamaya başlamıştı. Bu kapsamda, BYD yüzde 17,4, Geely yüzde 19,9, SAIC yüzde 37,6, soruşturmada işbirliği yapan Çin'deki diğer elektrikli otomobil üreticileri ortalama yüzde 20,8, işbirliği yapmayan diğer şirketler ise yüzde 37,6 vergiye tabi tutulmuştu.

Karar öncesinde AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 vergi uyguluyordu.

Açıklanan son vergi oranları yürürlükteki yüzde 10'un üzerine ekleniyordu. Söz konusu kararla Tesla'ya yüzde 20,8 ek gümrük vergisi getirilmesi bekleniyordu. Son teklif bu oranı yüzde 9'a indiriyor.

ÇİNLİ OTOMOBİLLERİN PAYI ARTIYOR 

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla yükseliyordu.

Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakiplerini geride bırakıyordu.

AB'de satılan elektrikli araçlar arasında Çin markalarının payı 2019'da yüzde 1'in altındayken, son dönemde yüzde 8'e ulaşmıştı.

Çin'in benzer segmentlerdeki elektrikli otomobil fiyatları Avrupa'da üretilen modellerin yüzde 20 altında seyrediyordu.

Çin'de, BYD, SAIC ve Geely gibi markalar ile Tesla ve farklı Avrupa şirketlerinin üretimi yapılıyor.

Avrupa'daki, özellikle Fransa gibi bazı ülkelerdeki, üreticiler, Çin yapımı modellerin iç pazarlarında hakimiyet kurmasından rahatsızlık duyuyordu.

Alman üreticiler ise Çin'le ilişkilerin gerilmesinden ve bu pazardaki kayıplardan çekiniyor ve vergiye karşı çıkıyordu.

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