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  • AB'ye sığınma talebinde rekor artış: Türkler ilk 3'te!

AB'ye sığınma talebinde rekor artış: Türkler ilk 3'te!

Avrupa Birliği Sığınma Ajansı (EUAA), 2023 yılına ilişkin “Sığınma Trendi” raporunu açıkladı.

29 Şubat 2024 | 11:33
AB'ye sığınma talebinde rekor artış: Türkler ilk 3'te!

Rapora göre, geçen yıl yaklaşık 1 milyon 57 bin kişi AB ülkelerinden sığınma talep etti. Geçen yıl yapılan sığınma başvuruları, 2022 yılına göre yüzde 18 oranında arttı.

Almanya, yaklaşık 335 bin iltica başvurusu ile ilk sırada yer alırken, Fransa’ya 167 bin, İspanya’ya 162 bin, İtalya’ya da 136 bin kişi sığınma talebinde bulundu.

Rapora göre, Suriyeliler ve Afganlar, Avrupa ülkelerine en fazla sığınma başvurusu yapan grup olmaya devam etti. EUAA verilerine göre, sığınma başvuruları konusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, “yeni bir trend olarak yüzde 82 artışla” en büyük üçüncü grubu oluşturdu.

“Giderek daha az sığınma hakkı” 

Türk vatandaşlarının yaptığı başvurular özellikle geçen kasımda artış gösterdi ve o ay Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Suriyelilerin ardından en fazla sığınma talep eden ikinci grup oldu. Geçen yıl Avrupa ülkelerine iltica talebinde bulunan yaklaşık 101 bin Türk vatandaşının yüzde 60’ı Almanya’yı tercih etti. Ancak sığınma başvurularındaki artışa rağmen, iltica talebi reddedilen Türk vatandaşlarının sayısı da son 4 yılda istikrarlı biçimde artıyor. Bir başka deyişle, AB ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına giderek daha az sığınma hakkı tanıyor. Avrupa ülkeleri, 2019 yılında sığınma talep eden Türk vatandaşlarının yüzde 54’üne olumlu yanıt verirken, geçen yıl başvuranların sadece yüzde 25’inin sığınma talebi kabul edildi.

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