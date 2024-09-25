ARA
DOLAR
34,15
0,10%
DOLAR
EURO
38,08
-0,27%
EURO
GRAM ALTIN
2914,38
-0,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
9891,00
-1,38%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'de 30 yıllık mortgage faizi gerilemeye devam etti

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,13 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

25 Eylül 2024 | 17:10
ABD'de 30 yıllık mortgage faizi gerilemeye devam etti

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 20 Eylül ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları, geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 11 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 20 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,15'ten yüzde 6,13'e indi ve Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 5,42'den yüzde 5,47'ye yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, 30 yıllık mortgage faizlerinin üst üste sekizinci haftada gerilediğini ifade ederek, mortgage başvurularının ise Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2914,38 -0,01%
  • ALTIN ONS 2654,03 -0,12%
  • BIST 100 9891 -1,38%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,436 0,844%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3466 0,25686%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,5 -0,1242%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1531 0,1026%
  • EURO/DOLAR 1,114 -0,3582%
  • EURO/TURK LIRASI 38,0846 -0,2716%
  • STERLIN/DOLAR 1,3333 -0,61126%
Borsa Haberleri
Oba Makarna'dan (OBAMS) geri alım işlemlerine ilişkin açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) kesin temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) 'olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' hakkında açıklama
Borsa, kripto vergileri gündemden düştü
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) söylentilere ilişkin açıklama
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (23 Eylül)
Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
GERİ
İLERİ
Oba Makarna'dan (OBAMS) geri alım işlemlerine ilişkin açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) kesin temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) 'olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' hakkında açıklama
Borsa, kripto vergileri gündemden düştü
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) söylentilere ilişkin açıklama
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (23 Eylül)
Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL