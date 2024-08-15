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  • ABD'de sanayi üretimi temmuzda beklentilerden fazla düştü

ABD'de sanayi üretimi temmuzda beklentilerden fazla düştü

ABD'de sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydetti.

15 Ağustos 2024 | 17:12
ABD'de sanayi üretimi temmuzda beklentilerden fazla düştü

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 geriledi.

Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,3 azalması yönündeydi.

Sanayi üretimi, haziranda yüzde 0,3 artmıştı.

İmalat sanayisi üretimi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 azaldı.

Piyasa beklentileri, imalat sanayisi üretiminin söz konusu dönemde yüzde 0,2 düşmesi yönündeydi. İmalat sanayisi üretimi, haziranda yüzde 0,4 artmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,6 puan azalışla yüzde 77,8'e geriledi.

Bu dönemde kapasite kullanım oranının yüzde 78,5 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, haziranda yüzde 78,4 olarak kaydedilmişti.

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Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
GERİ
İLERİ
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