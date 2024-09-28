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ABD'de üç otomotiv devi 150 bin aracını geri çağırıyor

ABD'de Mazda'nın 77 binden, Toyota'nın 42 binden ve Mercedes-Benz'in 27 binden fazla aracını geri çağırdığı bildirildi.

28 Eylül 2024 | 09:17
ABD'de üç otomotiv devi 150 bin aracını geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, Mazda'nın ülkede 77 bin 670 spor aracını, bir kazada ön hava yastıklarının aşırı güçle açılmasına neden olabilecek yazılım hatası nedeniyle geri çağırdığı belirtildi.

NHTSA'nın başka bir açıklamasında, belirli Toyota Corolla Cross Hybrid model araçların fren sistemindeki bir soruna işaret edildi.

Bu nedenle 42 bin 199 otomobilin geri çağırıldığı ifade edilen açıklamada, Toyota bayilerinin ücretsiz olarak sorunun kaynağı olan yazılımı güncelleyeceği bildirildi.

Diğer bir açıklamada da Mercedes-Benz'in de 27 bin 190 aracını geri çağırdığı belirtilerek, motor kontrol ünitesi yazılımının, motorun aşırı ısınmasına veya durmasına neden olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yazılımının bayiler tarafından ücretsiz olarak güncelleneceği aktarıldı.

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