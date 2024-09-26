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ABD ekonomisi 2. çeyrekte beklentilere paralel büyüdü

ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile tahminler dahilinde büyüme kaydetti.

26 Eylül 2024 | 16:15
ABD ekonomisi 2. çeyrekte beklentilere paralel büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 büyüdü.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın birinci çeyreğinde yüzde 2,8, ağustos ayında yayımlanan ikinci tahminlerde de yüzde 3 büyüdüğü kaydedilmişti.

Ülke ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyüme performansı göstermişti.

ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, özel envanter yatırımları ve konut dışı sabit yatırımlardaki yükseliş etkili oldu.

İkinci çeyreğe ait GSYH'de özel envanter yatırımı ve federal hükümet harcamaları yukarı yönlü, konut dışı sabit yatırım ve ihracat aşağı yönlü revize edildi.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış tahminlere paralel olarak yüzde 2,5 oldu. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,8 olarak korundu.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,7 artış kaydetmişti.

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Borsada bugün iki şirket temettü dağıtacak (26 Eylül)
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Sun Tekstil (SUNTK) temettü tarihini duyurdu
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