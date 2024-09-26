ABD savaş uçağının düşürdüğü 'UFO'nun ilk görüntüsü yayınlandı

Kanadalı yetkililer, Şubat 2023'te Alaska üzerinde düşürülen 'silindirik' UFO'nun ilk görüntülerini yayınladı. Fotoğraf, olayın üzerinden 19 ay geçmesine rağmen Kanada Savunma Bakanlığı tarafından halkla paylaşılmamıştı. Ancak, gizliliği kaldırılan belgeler aracılığıyla görüntü kamuya açık hale geldi.

4 Şubat 2023 yılında ABD, Atlantik üzerinde bir Çin balonunu vurmuştu. Yakın tarihlerde 2 cisim daha düşürüldü. İlk tanımlanamayan cismin bir araba büyüklüğünde olduğu belirtilmişti. Bir yetkili ABC News'e, nesnenin "silindirik ve gümüşi gri" olduğunu ve "herhangi bir itme gücü" olmaksızın "balon benzeri" yüzen bir görünüm verdiğini söylemişti. 11 Şubat'ta ise Kanada hava sahasını ihlal eden cisim Amerikan F-22'si tarafından düşürüldü.

19 AY SONRA GÖRÜNTÜ YAYINLANDI

Aylar sonra düşürülen son cismin görüntüsü paylaşıldı. Fotoğrafta, 11 Şubat 2023'te Kanada'nın kuzeybatısındaki Yukon toprakları üzerinde düşürülen kenarları belirsiz, at nalı biçiminde parlayan bir nesne görülüyor. Vurulan ilk Çin casus balonuna kıyasla çok daha küçük olan bu cisimlerden birinin silindirik olduğu, üst kısmının metalik, alt kısmının ise beyaz renkte olduğu belirtiliyor. Cisimden sarkan 20 metre uzunluğunda bir tel ve bir paket olduğu da gelen bilgiler arasında.

BİR GÖRÜŞ: CASUS BALON OLABİLİR

Daily Mail ise 11 Şubat 2023'teki operasyona doğrudan dahil olan operasyonel personelin üç aktif üyesiyle konuyu görüştüğünü söyleyen eski bir Kraliyet Kanada Hava Kuvvetleri (RCAF) subayıyla görüşmüş. Emekli RCAF subayı Rocky Swanson, askeri yetkililerin cismi takip etmenin zor olduğunu söylediğini aktarmış. Ancak yaklaştıklarında, bu karşılaşmadan günler önce düşürülen Çin casus uçağına benzer bir balon olduğunu 'çok net' bir şekilde görebildiklerini aktarmışlar.

Swanson DailyMail.com'a yaptığı açıklamada, “Bu olaya karışan üç farklı kişiyle konuştum ve hepsinin hikayesi aynı. Çoğunlukla, beyaz bir gökyüzünde beyaz bir nesneye bakıyorsunuz, değil mi? Ve bu küçük bir şey ve onu takip etmekte zorlanıyorlar. İğne yığını içinde bir iğne aramaya çalışıyorlar" diyor. Swanson, görüntünün, altında asılı istihbarat toplama paketi bulunan daha büyük Çin casus balonundan farklı olmayan bir hava platformunun alt tarafını tasvir ettiğine inanıyor.

Swanson, "Eer üç boyutlu olsaydı, bunun bir balon olduğunu görürdünüz” diyor. Kaynak Dail Mail'e UFO'ya 'Pac-Man' benzeri şeklini veren belirgin karanlık bölgelerin, bu paket ve onun 'gölgesi' tarafından oluşturulduğunu söyledi. Swanson, 'Ordu içinde bu olaydan heyecanlanan kimse olmadı. Büyük bir olay olarak düşünülmüyor. Bu gerçekten bir balon" diye konuştu.