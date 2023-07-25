Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

NTV yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise Çardak fayına dikkat çekti. Şubat ayında meydana gelen iki büyük depremi hatırlatan Tüysüz, "Burada biriken stresin bir şekilde boşalması gerekiyordu. Bu deprem de bunun işareti." dedi.

Depremin şiddetinin orta büyüklükte olduğunu belirten Tüysüz, "Kanaatim bölgede bu şiddetin üstünde bir depremin olmayacağı" dedi ancak bölgedeki hareketliliğin de yaklaşık bir sene boyunca devam edebileceğini söyledi.

BEKLENEN BİR DEPREM MİYDİ?

Tüysüz şunları söyledi:

Beklenen bir deprem. Bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta 2 büyük deprem yaşadık. Bunlardan bir tanesi Çardak fayı dediğimiz, Elbistan'dan itibaren Savrun'a doğru uzanan bir fay üzerinde gerçekleşti. Bunun batıya doğru bir enerji yüklemesi yaptığını uzun süredir söylüyoruz. Zaten yaşanan artçılar da özellikle Elbistan doğusu ve Çardak civarında yoğunlaşmıştı. Dolayısıyla burada bir stres birikimi var, bu tür depremler olağan. 5.5 orta büyüklüğünde bir deprem. Büyük olasılıkla çok hasar yaratmadığını tahmin ediyorum. Savrun fayı dediğimiz fay, aşağı yukarı Çardak ilçesinden Kozan'a kadar uzanan ve çok sayıda kollardan oluşan bir fay sistemi. Bunun üzerine bir gerilme birikimi vardı, bu birikimin bir şekilde boşalması gerekiyor. 5.5'lik deprem de bunun bir işareti...

5.5'TEN DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLUR MU?

(5.5'ten daha büyük bir sarsıntı olur mu? sorusu üzerine) Bu konularda görüşler muhtelif. Bazı hocalar bundan daha büyük bir deprem yaratabileceğini söylüyorlar. Benim kanaatim bu bölgede daha büyük bir deprem olmayacağı yönünde.

SIĞ BİR DEPREM

Sığ bir deprem. Sığ olması yüzeyde kuvvetle hissedilmesi anlamına gelir. Adana zayıf bir zemin üzerine oturan bir şehir. 5 ve 5.5 gibi depremlerin şiddetli hissedilmesi zeminden kaynaklanan bir olay.



