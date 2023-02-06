ARA
Bist 100
4621,33
-6,26%
Bist 100
Dolar/TL
18,8312
-0,0066%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1609
-0,2634%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0707
-0,2088%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1131,44
0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

AFAD'dan 3 önemli uyarı

AFAD'dan merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından önemli uyarılar var.

06 Şubat 2023 | 16:22
Son Güncellenme: 06 Şubat 2023 | 16:28
0
AFAD'dan 3 önemli uyarı

AFAD'ın twitter hesabından paylaşılan mesajlarda şu uyarılar yapıldı:

1-Deprem bölgesine sevk edilen arama kurtarma ekipleri ve acil yardım araçlarının ulaşımı ve çalışmaların aksamaması için yolları boş bırakın, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın.

2-Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

3-Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

AFAD daha önce de yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir" demişti.

 

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1131,44 0,01%
  • ALTIN ONS 1868,7 0,01%
  • BIST 100 4621,33 -6,26%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8312 -0,0066%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1609 -0,2634%
  • EURO/USD 1,0707 -0,2088%
  • INGILIZ STERLINI 1,19823 -0,34018%
  • JAPON YENI 132,143 -0,366%
  • KANADA DOLARI 1,34284 -0,10712%
  • RUS RUBLESI 70,815 -0,9719%
Günün En Çok Okunanları
İçişleri Bakanı Soylu: Dördüncü seviye alarm verdik
Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri
Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Depremin etkilediği İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
Depremin etkilediği İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
Bezos'un sırlarından: En son o konuşur... Toplantıda PowerPoint sunum olmaz
Bezos'un sırlarından: En son o konuşur... Toplantıda PowerPoint sunum olmaz
Deprem nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi
GERİ
İLERİ
İçişleri Bakanı Soylu: Dördüncü seviye alarm verdik
Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Depremin etkilediği İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Depremin etkilediği İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
Bezos'un sırlarından: En son o konuşur... Toplantıda PowerPoint sunum olmaz
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL