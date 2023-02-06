AFAD'dan 3 önemli uyarı

AFAD'ın twitter hesabından paylaşılan mesajlarda şu uyarılar yapıldı:

⚠️ #Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.



📱 Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2023

1-Deprem bölgesine sevk edilen arama kurtarma ekipleri ve acil yardım araçlarının ulaşımı ve çalışmaların aksamaması için yolları boş bırakın, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın.

2-Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

3-Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

AFAD daha önce de yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir" demişti.