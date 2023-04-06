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Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte başvuru ve ödeme tarihleri

Nisan ayı ile birlikte Aile Destek Paketi ödeme ve başvuru tarihleri merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere belirli tutarlarda verilen yardım ödemesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. İşte başvuru ve ödeme tarihleri

06 Nisan 2023 | 16:25
Son Güncellenme: 06 Nisan 2023 | 16:29
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Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte başvuru ve ödeme tarihleri

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlık'tan ödemeyle iligli yapılan açıklama şu şekilde: 

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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