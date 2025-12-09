Alarko ve İKSV'den "Sanata İlk Adım" projesi

Alarko Holding, İKSV Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri sponsoru olarak yıl boyunca yaklaşık 400 çocuğa ve gence sanatın farklı alanlarıyla tanışma imkânı sundu. “Alarko ile Sanata İlk Adım” adıyla İstanbul Film, Müzik, Caz ve Tiyatro Festivalleriyle eş zamanlı düzenlenen atölyeler, çocukların ve gençlerin hayal güçlerini geliştirmelerine ve yaratıcılıklarını keşfetmelerine imkân sağladı. Alarko çalışanlarının çocuklarının da dahil olduğu etkinlikler, Topluluk bünyesinde ortak bir kültürel deneyim alanı yarattı. “Sanata İlk Adım” projesiyle genç nesillerin sanatla büyümesine, yaratıcı dallara katılımlarının artmasına ve sanatsal okur yazarlıklarına nitelikli katkı sunmayı hedefleyen Alarko, projeyi önümüzdeki yıllarda daha da genişleterek sürdürmeyi planlıyor.

Stop-Motion Atölyesi ile Hayaller Hareketlendi

44. İstanbul Film Festivali kapsamında Nisan–Haziran döneminde gerçekleştirilen Stop-Motion Animasyon Atölyesi, 14–19 yaş aralığındaki gençleri özgün bir üretim sürecine davet etti. Gençler, kendi animatif karakterlerini tasarlayıp, yapay zekâ destekli animasyon araçlarını kullanarak stop-motion tekniğiyle kısa filmler üretti. Atölye, kurgu aşamasından ses tasarımına, hikâyeden görsel anlatıma kadar animasyonun tüm temel bileşenlerini kapsayacak şekilde tasarlandı. Atölye sonunda ortaya çıkan kısa filmler, 30 Haziran’da İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, atölyenin yürütücülüğünü üstlenen yönetmen Gökalp Gönen, Anima İstanbul’un kurucusu Mehmet Kurtuluş ve Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen oyuncu Merve Dizdar’ın katıldığı çevrim içi bir kapanış etkinliğinde izleyicilerle buluştu.

Dansın Enerjisiyle Dolu Bir Hafta Sonu

53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında düzenlenen Hip-Hop Dans Atölyeleri, 14-15 Haziran tarihlerinde Yıldız Parkı ve Fenerbahçe Parkı’nda 21 Haziran’da ise İKSV Alt Kat’ta 7–9 ve 10–12 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla gerçekleşti. Dans eğitmenleri Esma Akın ve Aydan Uysal’ın yönettiği atölyelerde çocuklar, ritim duygularını güçlendirirken yaratıcılıklarını ortaya koydu. Müzik ve dansın iç içe geçtiği bu etkinlikler, çocuklara hem özgürce kendilerini ifade etme hem de keyifli anlar yaşama fırsatı sundu.

“Renk Renk Caz” ile Ritmin Peşinde

Sanata İlk Adım projesinin sonraki durağı, 32. İstanbul Caz Festivali kapsamında düzenlenen Renk Renk Caz Atölyeleri oldu. 10 ve 12 Temmuz’da 6–12 yaş grubuyla gerçekleşen çalışmalarda, çocuklar Ezgi Daloğlu ile ritim duygularını keşfetti; sanat eğitmeni Uğur Kaya eşliğinde enstrümanları portrelere dönüştürdü; Meltem Ege ile Latin caz ritimlerini, bossa nova ve samba gibi müzik türlerini öğrendi.

Tiyatronun Büyülü Dünyasına Yolculuk

29. İstanbul Tiyatro Festivali çerçevesinde 9 Kasım’da düzenlenen tiyatro atölyeleri, 4–6 ve 7–9 yaş gruplarındaki çocuklara tiyatro sanatının büyülü dünyasını yakından tanıma fırsatı verdi.

Sevinç Erbulak’ın “Tiyatroda Bir Gün” kitabından ilhamla şekillenen atölyelerde çocuklar, bir tiyatro oyununun sahnelenme adımlarını öğrendi. Hikâyelerden yola çıkarak çizimler yapan çocuklar, sahne arkasını da deneyimlemenin heyecanını yaşadı.

"Sanata İlk Adım" projesi kapsamında, Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle Bahar Elden yürütücülüğünde özel bir atölye de düzenlendi. Hareket, doğaçlama, resim ve ritmi buluşturan bu yaratıcı drama çalışmasıyla çocuklar, bir oyuncunun sahneye çıkmadan hemen önce yaşadığı coşkulu ve heyecanlı süreci deneyimledi.

