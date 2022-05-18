Türkiye’nin ofset ve fotokopi kâğıt üretiminde en yeni ve en büyük tesisi olan Alkim Kâğıt (ALKA), 700,8 milyon TL satış geliriyle tamamladığı 2021 yılında 89 bin 640 ton üretimle rekor kırdı. Alkim Kâğıt Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Kora; “Borsada; şeffaf ithalat-ihracatı, enerjisi, tek bünyede olan bilançosu ve kârlılığı ile değer bulan bir şirketiz” diyor. Finansallarının yıllar geçtikçe daha da güçlendiğini ve ortaklarına düzenli olarak kâr payı dağıttıklarını da vurgulayan Ferit Kora, kâr dağıtım politikasının daha önceki yıllarda olduğu gibi yatırımcıların lehine devam edeceğini de kaydediyor.

Türkiye’nin ofset ve fotokopi kâğıt üretiminde en yeni ve en büyük tesisi olan Alkim Kâğıt (ALKA), İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi’deki tesisinde ofset ve fotokopinin yanında ivory, bardak kartonu, beyaz kraft gibi üretimler de yapıyor. 2021’i 700,8 milyon TL satış geliriyle tamamlayan Alkim Kâğıt, 2022 yılına da iyi bir ivmeyle başladı ve ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 220 artışla 343 milyon TL ciroya ulaştı.

Alkim Kâğıt Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Kora; “Talep dengesine bakınca 2022’nin kalanında da satışların aynı yoğunlukta devam edeceğini ve önemli büyüme yaşanacağını öngörüyorum” diyor.

Kâğıt tesislerinde üretimin tamamen QCS ve DCS sistemleri ile dijital platformda yapıldığını söyleyen Ferit Kora, yıllık kapasitenin kâğıt gramajına bağlı olarak 90-100 bin ton olduğu bilgisini de veriyor. Ferit Kora ile Alkim Kağıt’ın yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Alkim Kâğıt hakkında bilgi verir misiniz?

1997 yılından beri İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi’de 80 dönüm arazi kurulu olan Alkim Kâğıt; Türkiye’nin ofset, fotokopi kâğıt üretiminde en yeni ve en büyük tesisi. ALKA; mevcut iki adet 5,5 MWA kojenerasyon tesisi ile kesintisiz elektrik ve buharını kendi karşılıyor. Tesislerde ofset ve fotokopinin yanında ivory, bardak kartonu, beyaz kraft gibi üretimleri yapılıyor. Yıllık kapasite ise kâğıt gramajına bağlı olarak 90-100 bin ton. Kâğıt tesislerimizde üretim, tamamen QCS ve DCS sistemleri ile dijital platformda yapılıyor. 22 yıldır private label üretim yaptığımız uluslararası bir Hipermarket Group denetimlerinde toplam kalite ve çalışma koşullarında 100 tam puan almanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Pandeminin etkisindeki 2021 yılı Alkim Kâğıt için nasıl geçti?

Pandemiyle beraber özellikle son iki yılda, dünyada ticari dengeleri değiştiren, üretimleri zorlayan hammadde temini güçlüğü yaşandı. Anormal yükselen navlun ve enerji fiyatlarına rağmen tam kapasite çalıştık. Kullandığımız üç tip selülozda yurtdışı kontratlı olmamız nedeniyle hammadde sıkıntısı yaşamadan çok başarılı bir yıl geçirdik. 2021 yılında 89 bin 640 ton üretimle rekor kırdık.

2021’de ne kadar ciroya ve net kârla ulaştınız?

Pandemi nedeni ile tüm dünyada hammadde, enerji ve döviz/TL fiyatları çok yükseldi. Nihai ürün fiyatları her sektörde önemli artışlara neden oldu. ALKA Alkim Kâğıt olarak 2021 yılında ciromuzu bir önceki yıla göre yüzde 80’e yakın artırarak 700,8 milyon TL’ye çıkardık. Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet kârımız ise yüzde 125 artışla 239 milyon TL’ye ulaştı.

Temettü politikanız hakkında bilgi verir misiniz?

Ortaklarımıza düzenli olarak kâr payı dağıtıyoruz. Finansallarımız yıllar geçtikçe daha da güçleniyor. Kâr dağıtım politikamız daha önceki yıllarda olduğu gibi aynen yatırımcılarımız lehine devam edecek gibi görünüyor. Borsada; şeffaf ithalat- ihracatı, enerjisi, tek bünyede olan bilançosu ve kârlılığı ile değer bulan bir şirketiz.

Bu yıl yeni yatırımlar düşünüyor musunuz?

ALKA, kurulduğu günden bu yana yapılan tesvii ve modernizasyon yatırımları ile bugünkü kapasitesine ulaştı. Türkiye’de halen önemli miktarda kâğıt ithalatı var. Bu açığı azaltıp ülke ekonomisine katkı sağlamak adına yeni yatırım tabii ki düşünülebilir. Bu hem ekonomimize hem ALKA’ya önemli bir katkı sağlayabilir.

2022 yılı için beklentileriniz neler?

Global piyasalarda yaşanan aşırı dengesiz fiyat artışının ve tedarik sorununun azaldığı bir yıl olmasını temenni ederim. Yüzde 100’e yakın kapasiteyle çalışıyoruz. 2022 yılı üç aylık bilançolardan görüldüğü üzere ALKA çok iyi bir ivme ile seneye başladı. Talep dengesine bakınca satışların aynı yoğunlukta devam edeceği ve önemli büyüme yaşanacağı görüşündeyim. Açıkladığımız ilk üç aylık verilere göre; önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 220 ciro ve yüzde 330 vergi öncesi kâr artışı 2022 hedeflerimizin de büyük olduğunu gösteriyor.