Alman-Türk iş çevreleri buluştu
Alman-Türk iş çevreleri, kurum ve konsolosluk yetkilileri, Alman Konsolosluğu himayesinde, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, AHK Türkiye tarafından düzenlenen Yeni Yıl Balosunda buluştu!
Alman Konsolosluğunun himayesi altında Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası AHK Türkiye tarafından düzenlenen 8. Geleneksel Yeni Yıl Balosu Alman ve Türk şirketlerini bir araya getirdi.
19 Ocak 2019 akşamı Pera Palace’da düzenlenen etkinliğe çok sayıda üst düzey yönetici katıldı. Etkinliğin ev sahibi AHK Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus C. Slevogt açılışta, “2018 yılında Alman-Türk ekonomik ilişkilerinde yeni bir başlangıç yapıldı. Ekonominin içinde bulunduğu zorlu duruma rağmen, geleceğe olumlu bakıyorum. Daha fazla yatırım için, devlet küçük ve orta ölçekli işletmeleri de göz önünde bulundurmalıdır.
Küçük ve orta ölçekli şirketlerin arasında pazara yeni teknolojiler getiren önemli aktörler bulunmaktadır. Özellikle, inovasyon için eğitimin teşvik edilmesi gerekir. AHK Türkiye, dual eğitim unsurlarını Türkiye’de daha fazla uygulamak için bir işbirliği ortağı ve bilgi aktarıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Süreçlerin teorisine ve uygulamasına hakim olan gençler, şirketlerin aradığı ve nihayetinde ekonomiyi bir bütün olarak yönlendiren profesyonellerdir” şeklinde konuştu.
Balonun ana sponsoru Mengerler firmasının İstanbul Genel Müdürü Nusret Güldalı ise “Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın 8. kez gerçekleştirdiği bu etkinliğin ana sponsoru olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Otomotiv sektöründe işimizin çok önemli bir kısmı Alman markaları ile iş ortaklığı şeklindedir, hatta yönetim kurulu başkanımızın babası rahmetli Sayın Dr. İzzet İmre de Alman Devlet Nişanına sahiptir. Bir Türk firması olarak bu kültür bağını devam ettirme gayretindeyiz.“ dedi.
Davete katılanlar arasında Demsa Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı, İstanbul Alman Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Dr. Thilo Pahl, Mengerler Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Karaboğa, Roche Genel Müdürü Adriano Treve, Mercedes Benz eski Türkiye CEO’su Franz Koller, İstanbul Barosu’na bağlı tek Japon avukat Keiko Torigoe, Teknoloji devi ZEISS Türkiye CEO’su Selda Yeşil, DZ Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Ersoy vardı.
Etkinliğin ev sahibi Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus C. Slevogt, etkinlik sonrasında capital.com.tr‘nin sorularını yanıtladı:
Bu sene 19 Ocak’ta gerçekleşen Yeni Yıl Balosu ne zamandan beri ve ne amaçla organize ediliyor?
Alman-Türk ekonomisinin Yeni Yıl Balosu uzun yıllardan beri Alman Başkonsolosluğunun himayesinde AHK tarafından organize edilmektedir. Bu etkinlikte, alman dünyasının önde gelen isimlerini ve Alman iş temsilcilerini şık bir atmosferde bir araya getiriyor, hem ticari hem de sosyal ilişkilerin güçlendirilmesini sağlıyoruz. Her yıl düzenli olarak Alman-Türk topluluğunun önemli temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen bu yıllık etkinlik, AHK Türkiye üyeleri ve dostlarımız için çok özel bir balo deneyimidir.
2019’da Alman-Türk ekonomik ilişkilerini nasıl görüyorsunuz?
2018 yılında Alman-Türk ekonomik ilişkilerinde başarılı bir yeni başlangıç gerçekleşti. Bu durum, ekonominin içinde bulunduğu zor duruma rağmen geleceğe olumlu bakmamı sağlıyor. Alman-Türk ekonomik ilişkileri uzun yıllara dayanarak gelişmiş ve güçlenmiştir. Almanya, Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. Türkiye ise büyüyen, tüketici nüfusu ve olağanüstü coğrafi konumu ile Almanya için önemli bir ekonomik ortaktır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler de dahil olmak üzere Türkiye’de 7.000’den fazla Alman şirketi yaklaşık 140.000 kişilik istihdam yaratıyor. AHK’nın düzenlediği güncel bir ankete göre, şirketlerin üçte ikisi Alman-Türk ekonomik ilişkilerinde son aylar için olumlu bir gelişme gözlemlediğini ifade ediyor. Hukuki güvenliği alanında yapılacak düzenlemeler Alman firmalarının yatırım kararlarında en önemli bir faktör olarak karşımıza çıkarken, Türkiye’de faaliyet gösteren Alman şirketleri 2018 yılında planlarına bağlı kaldılar.
Mesleki eğitim, Türkiye için önemli bir konudur. AHK’ nın bu konuya nasıl katkısı olabilir?
Daha fazla yenilik ve daha teknoloji odaklı bir ekonomi modeli için, özellikle eğitimin daha fazla teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu sadece iyi bir akademik eğitim anlamına gelmez, aynı zamanda mesleki eğitim de gerektirir. Alman eğitim sistemi, teori ve pratiğin en iyi şekilde birbirine bağlanmış olması ile karakterize edilir. Teori meslek okulunda, uygulaması ise şirketlerde çalışarak elde edilir. Şirketteki meslek ustaları meslek okullarındaki öğretmenlerle birlikte ders içeriğini oluştururlar. Bu tür eğitimli genç insanlar somut operasyonel sorunları çözmekte, operasyonel süreçleri optimize etmekte ve nihayetinde ekonomik sistemi bir bütün olarak ileriye taşımaktadırlar. AHK Türkiye, burada işbaşı eğitimi unsurlarını Türkiye’de daha fazla uygulamak için bir işbirliği ortağı ve bilgi aktarıcısı olarak destek vermeye hazırdır.
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