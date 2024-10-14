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Almanya ekonomisi 3. çeyrekte de zayıf kaldı

Alman hükümeti, mevcut ekonomik göstergelerin yılın üçüncü çeyreğinde Almanya ekonomisindeki zayıflığın devam ettiğine işaret ettiğini bildirdi.

14 Ekim 2024 | 15:54
Almanya ekonomisi 3. çeyrekte de zayıf kaldı

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, Almanya'da gayrisafi yurtiçi hasılanın yılın üçüncü çeyreğinde yeniden küçülmesinin muhtemel olduğu aktarılarak, "Zayıf ekonomik aşama, önümüzdeki yıl büyüme ivmesi kademeli olarak yeniden toparlanmadan önce 2024'ün ikinci yarısında da devam edecek gibi görünüyor." değerlendirmesi yapıldı.

Gelecek yıl ekonomide toparlanmanın özellikle özel tüketimdeki canlanmadan kaynaklanacağı aktarılan raporda, ülkede perakende satışların temmuz ve ağustos aylarında "belirgin bir şekilde" toparlandığı ifade edildi.

Raporda, özel tüketimin "belirli bir ölçüde" istikrar göstereceği de belirtilerek, "Ancak iş güvenliği ve jeopolitik krizlere ilişkin endişeler tüketici ikliminde sürdürülebilir bir iyileşme için risk faktörleri oluşturmaya devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Yıl boyunca dış talebin canlanmasının beklendiği öngörüsüne yer verilen raporda, yatırım büyümesinde trendin tersine dönmesiyle ihracatın artacağı ifade edildi.

Bakanlığın raporunda, "Ekonomik toparlanmanın ilk etapta özellikle özel tüketimdeki canlanmadan kaynaklanması, yılın ilerleyen dönemlerinde ise dış talebin canlanmasıyla ihracatın artması ve yatırım gelişiminde trendin tersine dönmesi beklenmektedir." ifadeleri yer aldı.

Alman ekonomisi yeniden resesyona girme riskiyle karşı karşıya

Öte yandan Alman ekonomisi, artan faiz oranları, konjonktürel rüzgarlar ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor. Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Almanya Merkez Bankası 3. çeyrekte daha düşük büyüme beklerken, Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) de 3. çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Alman ekonomisi, 3. çeyrekte küçülme olması halinde teknik resesyona girmiş olacak. Teknik resesyon, "üst üste 2 çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık ekonomik büyümenin ardından salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Ifo, 5 Eylül'de, ülkenin 2024 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.

Alman ekonomisi geçen yıl da alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı. Ülke böylece, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu. Almanya, bu yıl da küçülürse, 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.

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