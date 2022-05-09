Almanya, sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrolü, gazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı. Ülke, normalde ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55’ini, ham petrolün yüzde 35’ini ve kömürün yüzde 45’ini Rusya’dan karşılıyor. Savaş sonrası ise Almanya’da gaz endişesi var.

Seyahat Acentaları Derneği VUSR’nin başkanı Marija Linnhoff’un gazla ilgili emeklilerin güneyde, sıcak ülkelerde geçirme önerisi Almanya’da bir tartışma başlattı. Mallorca Zeitung’a konuşan Linnhoff’a göre kışın gazdan tasarruf etmek için Alman emekliler tüm soğuk ayları Türkiye, İspanya (Mallorca), Tunus gibi ülkelerde geçirmeli. Linnhoff, devletin de 500 euro ile uzun vadeli seyahatleri sübvanse etmesi gerektiğini savundu. Haberde “Bu, endüstrinin gazını kurtarır ve emeklilerin tatil yerlerini destekler” görüşü de yer aldı.

Bild’in haberine göre Alman politikacıların teklife ilişkin karşı görüşleri ise şöyle: