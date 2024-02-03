SpaceX, X sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı.

Açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi. Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.

12 SAAT SÜRECEK

Gezeravcı ve ekibin dünyaya dönüş yolculuğunun 12 saat sürmesi bekleniyor. Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması hedefleniyor.