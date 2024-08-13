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Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Ağustos 2024 altın fiyatları...

13 Ağustos 2024 | 10:24
Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 658 liradan işlem görüyor.

Dün günü altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,90 artışla ile 2 bin 668 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,40 düşüşle 2 bin 658 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 400 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 540 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü 2 bin 472 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,30 altında 2 bin 464 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde enflasyon endişeleri yerini yavaş yavaş resesyon korkusuna bırakırken, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin tamamen ortadan kalkmaması varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlıyor.

ABD'de bugün ve yarın açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin edilirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki toplantıda hangi büyüklükte faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar belirsizliğini koruyor.

Para piyasalarında Fed'in eylülde yüzde 57 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, enflasyon verilerinin ardından beklentilerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,90'da dengelenirken, dolar endeksi 103,1'de bulunuyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin altının ons fiyatı başta olmak üzere kıymetli madenlerin seyri üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 470 seviyesinin direnç, 2 bin 420 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
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