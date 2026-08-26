Hyundai'nin yeni elektriklisi ortaya çıktı: Fiyatı tasarımından daha çok konuşulabilir

Hyundai, elektrikli otomobil ailesini Çin'de yeni bir modelle genişletti. Hyundai Ioniq V, 119.900 yuan ile 139.900 yuan arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı. Bu rakamlar güncel kurla yaklaşık 17.800 ila 20.800 dolara karşılık geliyor.
Yeni elektrikli sedan, özellikle tasarımıyla Hyundai'nin diğer Ioniq modellerinden ayrılıyor. Otomobilin keskin çizgileri ve kama şeklindeki ön bölümü, Lamborghini Countach gibi 1970'li ve 1980'li yılların spor otomobillerini hatırlatıyor.
2 Boyu 4,9 metreyi buluyor
Hyundai, Ioniq V'yi D segmentinde konumlandırıyor. Otomobil 4,9 metre uzunluğa ve 2,9 metre aks mesafesine sahip. Bu ölçüler, modelin tasarımındaki alçak ve sportif görünümün altında oldukça büyük bir otomobil bulunduğunu gösteriyor.
İç mekânda ise büyük ekranlar öne çıkıyor. Sürücünün önünde ince bir dijital gösterge paneli bulunuyor. Orta bölümde ise 27 inçlik dokunmatik ekran yer alıyor. Hyundai ayrıca sürüş bilgilerini ön cama yansıtan bir baş üstü gösterge sistemi kullanıyor.
Bilgi-eğlence sistemi yapay zekâ destekli özelliklere de sahip. Sistem, araç içindeki bazı işlevlerin daha kolay kontrol edilmesini amaçlıyor.
5 650 kilometreye kadar menzil
Ioniq V, Çin'de iki farklı motor ve batarya seçeneğiyle satışa çıktı. Giriş seviyesindeki model 140 kW, yani yaklaşık 190 beygir güç üreten elektrik motoru kullanıyor. Bu motora 53,5 kWh kapasiteli batarya eşlik ediyor. Hyundai, bu versiyon için Çin'deki CLTC ölçümüne göre 520 ila 540 kilometre arasında menzil açıklıyor.
Daha güçlü versiyon ise 168 kW, yaklaşık 228 beygirlik elektrik motoruna sahip. 66,8 kWh kapasiteli batarya kullanan bu modelin CLTC menzili donanıma göre 620 ila 650 kilometre arasında değişiyor.
Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: CLTC, Çin'de kullanılan menzil ölçüm standardı. Bu nedenle açıklanan rakamları Avrupa'da kullanılan WLTP değerleriyle doğrudan karşılaştırmamak gerekiyor.
8 Daha güçlü versiyonlar da gelebilir
Hyundai'nin ilerleyen dönemde Ioniq V ailesini yeni seçeneklerle genişletebileceği belirtiliyor. Bunlar arasında daha yüksek güç sunan modeller ve dört tekerlekten çekişli versiyonlar bulunuyor.
Gündemdeki bir diğer seçenek ise menzil uzatıcılı EREV modeli. Bu sistemde elektrik motoru tekerlekleri hareket ettirirken içten yanmalı motor temel olarak bataryaya elektrik üretmek için çalışıyor. Ancak Hyundai henüz bu versiyonların satış tarihini ve teknik özelliklerini açıklamadı.