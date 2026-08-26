Hyundai'nin yeni elektriklisi ortaya çıktı: Fiyatı tasarımından daha çok konuşulabilir

Gündemdeki bir diğer seçenek ise menzil uzatıcılı EREV modeli. Bu sistemde elektrik motoru tekerlekleri hareket ettirirken içten yanmalı motor temel olarak bataryaya elektrik üretmek için çalışıyor. Ancak Hyundai henüz bu versiyonların satış tarihini ve teknik özelliklerini açıklamadı.