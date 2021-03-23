Hem üretici hem de perakendeci olarak faaliyet gösteren Desa Deri, mağazacılık ve ihracatta yeni fırsatlar peşinde. Amerikalı markaların Türkiye’de üretime sıcak baktıklarını söyleyen Desa Deri Genel Müdürü Burak Çelet, bu konuda aktif görüşmeler yaptıklarını belirtiyor.

Desa, 1972’de bir aile şirketi olarak kuruldu. Bugün üç üretim tesisi, 34 şehirde 125 mağazasıyla hem üretim hem de perakende sektöründe faaliyet gösteren sayılı şirketlerden biri.

Tüm perakendeciler gibi pandemi döneminde ciro kaybı yaşayan şirket, 2021’de hem mağazacılık hem de ihracatta yeni fırsatlar peşinde.

Uygun noktalarda mağaza açmaya devam eden Desa Deri, üretim tarafında da yurtdışıyla görüşmeler yürütüyor.

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