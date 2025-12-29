Anadolu 500’te 34 sektör yer aldı

Listede dikkat çeken en önemli nokta, gıda, tekstil, demir-çelik, kimya, çimento, otomotiv yan sanayi gibi geleneksel Anadolu sektörlerinin hala başı çekmesi. Ancak son yıllarda enerji, lojistik ve ileri teknoloji içeren yeni oyuncuların da listede hızla yükselmeye başlaması dikkat çekiyor.

Ekonomist’in 07 - 20 Aralık 2025 tarihli sayısından

Gıda sektörü, 2024’te de Anadolu 500’ün tartışmasız lideri. Listede bu yıl gıda sektöründen 133 şirket yer aldı. Listede gıda sektöründen geçtiğimiz yıl 127 şirket girmişti. Özellikle fındık, deniz ürünleri, tavukçuluk, makarna ve çikolata alt sektörleri döviz getirisiyle öne çıkan sektörler oldu. Geçtiğimiz yılı üçüncülükle tamamlayan ancak bu yıl bir basamak yükselerek ikinci sıraya yerleşen metal sektörü, 2023 listesinde olduğu gibi 2024’te de 54 şirketle yer aldı. 2024 yılı listesine 53 şirket sokan üçüncülüğe gerileyen tekstil, geçtiğimiz yıl 65 şirketle yer almıştı.

Otomotiv ise 2023 listesindeki rakamı koruyarak 34 şirketle listede yerini buldu. Geçtiğimiz yıl 27 şirketle yer alan ancak bu yıl 24 şirketi listeye sokan demir-çelik sektörü, 2024’ün en sert rekabet ettiği alan oldu. 2024 listesine 22 şirket sokan kimya sektörü ise geçtiğimiz yıl 24 şirketle yer almıştı.