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Araç sahipleri dikkat! MTV ödemeleri için son gün

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde ilk taksit ödeme dönemi bugün sona erecek.

31 Ocak 2024 | 10:20
Araç sahipleri dikkat! MTV ödemeleri için son gün

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.

Bu kapsamda 1 Ocak'ta başlayan MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi bugün sona erecek.

MTV ödemeleri nasıl yapılır? 

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

En düşük 347 TL, en yüksek 133 bin 572 TL 

Bu yıla ilişkin MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak hesaplandı. Buna göre, 2024'te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek 133 bin 572 lira olacak. Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'a kadar yapılacak.

MT'de gecikme faizi ne?

MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.

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