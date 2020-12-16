Arçelik, Japon Hitachi GLS’nin yüzde 60’ını 300 milyon dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Markanın, Japonya hariç dünya çapında kullanma hakkını içeren satın almanın 1 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

Arçelik, daha önce görüşme halinde olduğu Japon Hitachi’nin ev aletleri biriminin yüzde 60’ı için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamaya göre anlaşma, Hitachi GLS’nin Tayland ve Çin’de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve bölgedeki 10 satış şirketini (Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Orta Doğu, Vietnam ve Myanmar) içeriyor.

Söz konusu şirketlerde ağırlıklı olarak elektrikli ev aletleri ve beyaz eşya satışı yapıldığı vurgulanan açıklamada, “Marka Lisans Sözleşmesine göre, Şirket, “Hitachi” markasını Japonya hariç dünya çapında kullanma hakkı için Hitachi GLS’ye lisans ödemesi yapacak olup; en az 15 yıl boyunca geçerli olmak üzere, 10’ar yıllık dönemlerde yapılacak müzakerelerde tarafların koşullarda anlaşmasına bağlı olarak 40 yıla kadar marka kullanma hakkına sahip olabilecektir” ifadesi de yer aldı.

Arçelik’in açıklamasında, mart ayında biten mali yılda 3 bin 800 personele sahip Hitachi GLS’nin 1 milyar dolar ciro yaptığı ve 70 milyon dolar FAVÖK elde ettiği kaydedildi.