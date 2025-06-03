ARA
DOLAR
39,15
-0,10%
DOLAR
EURO
44,66
-0,40%
EURO
GRAM ALTIN
4225,33
-0,82%
GRAM ALTIN
BIST 100
9249,40
2,67%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Arefe günü bankalar açık mı? 5 Haziran Arefe günü bankalar kaça kadar açık?

Arefe günü bankalar açık mı? 5 Haziran Arefe günü bankalar kaça kadar açık?

2025 yılında Kurban Bayramı’nın arefe günü, 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü bankada işlem yapmak isteyenler "Arefe günü bankalar açık mı? 5 Haziran Arefe günü bankalar kaça kadar açık?" sorularına yanıt arıyor...

03 Haziran 2025 | 13:42
Arefe günü bankalar açık mı? 5 Haziran Arefe günü bankalar kaça kadar açık?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.  5 Haziran Perşembe günü ise arefe günü. Kurban Bayramı'na çok az bir süre kaldı ve bankada işi olan vatandaşlar arefe günü çalışma saatlerini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Arefe günü resmi tatil mi?

Arefe günü, Türkiye’de resmi olarak yarım gün tatil ilan edilmiştir.

Arefe günü bankalar açık mı?

Arefe günü, Türkiye’de resmi olarak yarım gün tatil ilan edildiği için bu kapsamda, kamu kurumları ve devlet daireleri sabah saatlerinde hizmet verirken, öğleden sonra kapalı olacaktır.

 Bayram tatili ise arefe gününün öğle saatlerinden itibaren başlamış olur.

5 Haziran Arefe günü bankalar kaça kadar açık?

Arefe günü bankalar sabah saatlerinde hizmet verir, ancak öğleden sonra kapalı olacaktır. Banka şubelerinden yapılacak işlemler yalnızca yarım gün boyunca mümkündür. 

EFT işlemleri öğleden sonra yapılsa bile bayram sonrası mesai saatlerinde işleme alınır.

Ancak FAST ve havale işlemleri, dijital bankacılık kanalları üzerinden 7/24yapılabilmektedir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4225,33 -0,82%
  • ALTIN ONS 3356,75 -0,74%
  • BIST 100 9249,4 2,67%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,061 0,245%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37345 0,13816%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,76 -0,4299%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,1512 -0,1041%
  • EURO/DOLAR 1,1396 -0,4033%
  • EURO/TURK LIRASI 44,6627 -0,4046%
  • STERLIN/DOLAR 1,35075 -0,27023%
Borsa Haberleri
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
Borsada spor hisselerinin performansı: Hangi takım yatırımcısını sevindirdi?
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
Çelebi Hava Servisi'nden Hindistan'daki gelişmelerle ilgili açıklama
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
Bir şirket daha temettü teklifini duyurdu
Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell... Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 23 şirket
2 Haziran borsada gün sonu rakamları
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki 193 Ofis Binasını sattı
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
GERİ
İLERİ
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
Borsada spor hisselerinin performansı: Hangi takım yatırımcısını sevindirdi?
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
Çelebi Hava Servisi'nden Hindistan'daki gelişmelerle ilgili açıklama
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
Bir şirket daha temettü teklifini duyurdu
Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell... Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 23 şirket
2 Haziran borsada gün sonu rakamları
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki 193 Ofis Binasını sattı
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL