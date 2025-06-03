Arefe günü bankalar açık mı? 5 Haziran Arefe günü bankalar kaça kadar açık?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. 5 Haziran Perşembe günü ise arefe günü. Kurban Bayramı'na çok az bir süre kaldı ve bankada işi olan vatandaşlar arefe günü çalışma saatlerini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Arefe günü resmi tatil mi?

Arefe günü, Türkiye’de resmi olarak yarım gün tatil ilan edilmiştir.

Arefe günü bankalar açık mı?

Arefe günü, Türkiye’de resmi olarak yarım gün tatil ilan edildiği için bu kapsamda, kamu kurumları ve devlet daireleri sabah saatlerinde hizmet verirken, öğleden sonra kapalı olacaktır.

Bayram tatili ise arefe gününün öğle saatlerinden itibaren başlamış olur.

5 Haziran Arefe günü bankalar kaça kadar açık?

Arefe günü bankalar sabah saatlerinde hizmet verir, ancak öğleden sonra kapalı olacaktır. Banka şubelerinden yapılacak işlemler yalnızca yarım gün boyunca mümkündür.

EFT işlemleri öğleden sonra yapılsa bile bayram sonrası mesai saatlerinde işleme alınır.

Ancak FAST ve havale işlemleri, dijital bankacılık kanalları üzerinden 7/24yapılabilmektedir.