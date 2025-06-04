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Arefe günü eczaneler kaça kadar açık? 5 Haziran arefe günü eczane çalışma saatleri

Kurban Bayramı arefesinde eczaneden ilaç almak isteyenler "Arefe günü eczaneler kaça kadar açık? 5 Haziran arefe günü eczane çalışma saatleri nedir?" sorularına arama motorunda yanıt aramaya başladı.

04 Haziran 2025 | 14:09
Arefe günü eczaneler kaça kadar açık? 5 Haziran arefe günü eczane çalışma saatleri

Bayram tatilleri yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de eczanelerin çalışma saatleri oluyor. Kurban Bayramı öncesi arefe gününde ilaç ve reçete işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar için eczanelerin çalışma durumu netlik kazandı.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI,KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul Eczacı Odası'nın sitesinde yer alan bilgiye göre 5 Haziran Perşembe (Arife) günü tüm eczaneler 09.00-13.00 saatleri arası açık olacak. Saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Bayram günlerinde mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilmeye devam edecek. 

NÖBETÇİ ECZANELERİ İL İLÇE OLARAK SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü sağlık ocakları sadece yarım gün yani sabah saatlerinde hizmet vermektedir. Öğleden sonra aile sağlığı merkezleri kapanacak.

Tam kapanma saati, valilik ve yerel sağlık müdürlükleri tarafından belirlenebilir.

Randevu almayı düşünüyorsanız erken saatleri tercih etmeniz gerekir. 

AREFE GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI?

Arefe günü devlet hastanelerinin acil servisleri her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam eder. Ancak poliklinikler genellikle yarım gün çalışır ya da tamamen kapalı olabilir.

Özel hastanelerde ise durum hastaneye göre değişiklik gösterebilir. Bazı özel hastaneler tam gün hizmet sunarken, bazıları sınırlı personelle çalışabilir.

10 Haziran 2025 Salı günü ise normal saatlere geri dönülecek.

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