Arefe günü noterler açık mı, kaça kadar açık? Bayramda noterler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, resmi kurumların bayram öncesindeki çalışma saatlerini merak ediyor. Özellikle bayram tatili öncesi önemli işlerini bitirmek isteyenler 'arefe günü noterler açık mı?' sorusuna yanıt arıyor.

Arefe günü noterler açık mı, kaça kadar açık?

Ülkemizde resmi bayramlardan önceki gün olan arefe günü, kamu kurumlarında yarım gün mesai olarak uygulanıyor. Bu uygulama kapsamında tüm kamu kurumları gibi noterler de 5 Haziran arefe günü saat 09.00 ile 13.00 arasında açık olacak ve hizmet verecek.

Arefe günü noterlerde işlem yaptırmak isteyen vatandaşların, bu saat aralığını dikkate alarak işlemlerini planlamaları gerekiyor. 13.00’ten sonra noterlerde işlem yapılması mümkün olmayacak.

Bayramda noterler çalışıyor mu?

6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında, yani Kurban Bayramı süresince noterler kapalı olacaktır. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte, 10 Haziran 2025 Salı günü noterler normal çalışma düzenine dönecektir.

Kurban Bayramı, 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında kutlanacak. Bu süre boyunca kamu kurumları, devlet daireleri ve bankalar kapalı olacak. Vatandaşların işlemlerini bu tarihlerden önce tamamlamaları öneriliyor.

