Arefe tatil mi? 2026 Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi?

2026 yılı Ramazan Bayramı arefe günü için beklenen takvim ve tatil detayları netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre bu yıl arefe günü 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor.
Arefe Günü Resmi Tatil mi, Yarım Gün mü?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre:
Arefe Günü (19 Mart Perşembe): Öğleden sonra saat 13:00 itibarıyla yarım gün resmi tatildir.
Kamu Çalışanları: İdari bir izin kararı çıkmadığı sürece sabah mesaiye başlayıp 13:00'te işlerini tamamlayacaklar.
Özel Sektör: İş yerinin politikasına bağlı olmakla birlikte, kanunen öğleden sonra yapılan çalışmalar "fazla mesai" statüsünde değerlendirilir.
2026 Ramazan Bayramı Takvimi
Arefe gününün ardından başlayacak olan bayram tatili günleri şöyledir:
|Gün
|Tarih
|Tatil Durumu
|Arefe Günü
|19 Mart Perşembe
|Yarım Gün Tatil
|Bayram 1. Gün
|20 Mart Cuma
|Resmi Tatil
|Bayram 2. Gün
|21 Mart Cumartesi
|Resmi Tatil
|Bayram 3. Gün
|22 Mart Pazar
|Resmi Tatil
9 Günlük Tatil Beklentisi Var mı?
Şu anki tabloda bayram tatili, hafta sonu ile birleşerek toplamda 3,5 günlük bir resmi tatil süreci sunuyor.
Ancak, 19 Mart Perşembe gününün tam gün tatil ilan edilmesi veya önceki günlerin (Pazartesi-Salı-Çarşamba) idari izin kapsamına alınması durumunda tatilin 9 güne çıkma ihtimali bulunuyor.
Henüz hükümet kanadından bu yönde bir resmi açıklama gelmemiştir. Açıklama genellikle bayrama 1-2 hafta kala Kabine Toplantısı sonrasında yapılmaktadır.