Arefe tatil mi? 2026 Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi?

9 Günlük Tatil Beklentisi Var mı?

Şu anki tabloda bayram tatili, hafta sonu ile birleşerek toplamda 3,5 günlük bir resmi tatil süreci sunuyor.

Ancak, 19 Mart Perşembe gününün tam gün tatil ilan edilmesi veya önceki günlerin (Pazartesi-Salı-Çarşamba) idari izin kapsamına alınması durumunda tatilin 9 güne çıkma ihtimali bulunuyor.

Henüz hükümet kanadından bu yönde bir resmi açıklama gelmemiştir. Açıklama genellikle bayrama 1-2 hafta kala Kabine Toplantısı sonrasında yapılmaktadır.