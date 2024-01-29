Armatür sektöründen "STA'lar güncellensin" talebi

Armatür sektörünün çatı kuruluşu ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katıldığı toplantıda; 2023’te yapılan faaliyetler, 2024 hedefleri ve yeni yol haritası paylaşıldı.

Geçtiğimiz yılı 4 milyar dolar ihracatla kapatan sektörde ihracat birim fiyatı 5,53 dolardan 6,13 seviyesine yükseldi. Sektörün 2023 yılında 511,3 milyon dolarla en çok ihracatı Almanya'ya gerçekleştirdiğini kaydeden Turhan, Rusya'nın 273 milyon dolarla ikinci sırada ve Irak'ın 182 milyon dolar ihracatla üçüncü sırada yer aldığını duyurdu. Turhan, 2022 aralık ayına kıyasla İran’a ihracatın yüzde 70,84 artışla 7,51 milyon dolar olarak ciddi bir artış sağladığını kaydetti.

ENFLASYONLA MÜCADELE ÖNEMLİ

Armatür sektörünün sanayi başta olmak üzere tarımda, evsel alanda ve birçok sektörde var olduklarını kaydeden Turhan, sanayinin nabzını tutan bir sektör olduklarını belirtti. 2023 yılını geçen yıla oranla yüzde 1 artışla 4 milyar dolarla kapattıklarını ifade eden Turhan, "Bu oran beklediğimiz bir artış değildi, daha iyi olabilirdi. 2023 yılında başta şubat ayında yaşanan deprem olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin-İsrail savaşı ve küresel yaşanan birçok olumsuz etki bizim işlerimize de olumsuz yansıyor. Bir de son dönemde enflasyonla mücadele çalışmaları gibi sebeplerden dolayı bir durgunluk içerisine girdik. Sektör olarak 2024 yılında durgunluğu daha fazla hissedeceğimizi düşünüyoruz. Enflasyonun, bu pahalılığın aşılması için bu tür önlemlere ihtiyaç var.” dedi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta asrın felaketi niteliğindeki depremin sektörü olumsuz etkilediğini belirten Turhan, deprem bölgesinde orta ve uzun vadede bir imar çalışmasında yerli ürünlerin kullanılmasıyla iç piyasanın canlandığını söyledi.

BÜYÜMEYE RESESYON FRENİ

Geçen yıl tüm ihracat pazarlarında bir daralma olduğunun altını çizen Turhan, Avrupa'da bir resesyon ve daralmanın olduğunu, sektörün de bundan olumsuz etkilendiğini söyledi. Turhan "Dünyada bir daralma söz konusu, bu durum sadece bizimle alakalı değil. Dünyadaki büyümenin yüzde 1'lerde olacağı düşünülüyor. Bu rakamların buralarda olması büyüme değil, aslında küçülmeyi gösteriyor." dedi.

Mısır ile ticaretin kötüye gittiğini, bu ülkeye ihracatın sıfıra indiği bilgisini paylaşan Turhan, "Mısır devleti zorunlu olmayan hiçbir ithalata izin vermiyor. Mısır bizim sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başındaydı. Buraya devlet bazında çalışmalar yapılabilir" dedi.

OTORİTEDEN STA VE DESTEK TALEBİ

İhracatın ülke lokomotifi olduğunu belirten Turhan, ihracatta yaşanan sıkıntıların çözümlenmesi gerektiğini söyledi. Turhan, "Ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarının eksik kaldığını görüyoruz. Avrupalı rakipler sıfır gümrükle ürünlerini satarken biz gümrüklerle, belli gözetim dışı engellerle karşılaşıyoruz. Devletimizin bu ihracat pazarlarına el koyması ve bizim önümüzü açması gerekiyor. Bunu değiştirmek için Ticaret Bakanlığı'nın özellikle belli sektörlere karşı biraz daha destekleyici politikalar oluşturması gerekiyor. Sorun yaşadığımız ülkelerle, serbest ticaret anlaşmalarının yeniden güncellenmeli." değerlendirmesinde bulundu.