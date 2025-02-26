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ASELSAN rekor bilançoya imza attı

ASELSAN'ın 2024'te imzaladığı yurt dışı sözleşme tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 70 artışla 1 milyar doları aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. ASELSAN'ın geçen yıl elde ettiği 15,2 milyar liralık net karında, rekor kıran yurt dışı sözleşmeleri önemli rol oynadı.

26 Şubat 2025 | 11:18
ASELSAN rekor bilançoya imza attı

ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı finansal sonuçlarını paylaşırken, bilançoda pek çok kalem rekora imza attı.

Çıkardığı yeni ürünler ve imzaladığı yeni sözleşmelerle 2024'ü rekorlarla tamamlayan ASELSAN, geçen yıl 2023'e göre yüzde 32 artışla 6,5 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.

Bu dönemde şirketin bakiye siparişleri yüzde 28 artarak 14 milyar dolar seviyesine yükseldi. Şirket, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 67 artışla 508 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Şirketin net kar marjı da aynı dönemde yüzde 10'dan yüzde 13'e çıkarken, net karı 15,2 milyar lira oldu.

Müşteri çeşitlendirme stratejisini sürdüren ASELSAN'ın 2020'ye kıyasla sözleşme imzalanan yurt içi müşteri sayısı 180'den 394'e, yurt dışı müşteri sayısı 47'den 76'ya ulaştı.

ASELSAN'ın 2024'te imzaladığı yurt dışı sözleşme tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 70 artışla 1 milyar 17 milyon dolar oldu ve tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Geçen yıl 7 yeni ülkeyle ihracat sözleşmesi yapan ASELSAN, 31 ürünü için de ilk kez ihracat sözleşmesine imza attı. Şirket, yeni ürünlerin de katkısıyla yurt içindeki platform üreticileriyle ilişkilerini güçlendirdi, yurt dışında 6 platform üreticisiyle de ilk defa ihracat sözleşmesi gerçekleştirdi.

GEÇEN YIL İMZALANAN ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

  • ASELSAN, geçen yılın ilk çeyreğinde, uluslararası bir müşteriyle akıllı ulaşım sistemleri ihracatına yönelik sözleşme imzaladı.
  • Güdüm kitleri ve hava elektro-optik sistemlerinin uluslararası son kullanıcılara ihracatını gerçekleştiren şirket, TCDD Taşımacılık için araç üstü sinyalizasyon ekipmanı tedarik etti. ASELSAN, Milli Savunma Bakanlığı ile TSK'nın ihtiyacı olan "akıllı mühimmat tedariki" ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile "yakın hava savunma sistemleri tedariki"ne ilişkin sözleşmeleri gerçekleştirdi.
  • Şirket, yılın ikinci çeyreğinde de Asya ve Orta Doğu'da yerleşik müşterilerin son kullanımı için "elektronik harp, radar, sonar sistemleri ve güdüm kitleri" dahil olmak üzere savunma sistemlerinin ihracatına yönelik sözleşme yaptı.
  • TUSAŞ ile uydu faydalı yükleri, MİLGEM gemileri savaş sistemleri ve faydalı yükleri, SSB ile kent güvenliği sistemleri alanlarında sözleşme imzaladı.
  • ASELSAN, yılın üçüncü çeyreğinde Asya-Pasifik bölgesindeki müşterilerle kara platformları için "Uzaktan Komutalı Silah Sistemi", "Deniz Platformları için Uzaktan Komutalı Silah Sistemi", radar, ataletsel navigasyon, dost-düşman tanıma sistemleri ve elektronik harp süitinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik sözleşmelere imza attı.
  • Şirket, uluslararası müşterilerle hava savunma sistemleri ve deniz platformlarına faydalı yükler içeren sistemlerin ihracatına yönelik anlaştı.
  • ASELSAN, SSB ile "elektronik harp sistemleri" ve ROKETSAN ile "hava savunma füze alt sistemleri tedariki"ne yönelik sözleşmeleri gerçekleştirdi.

DOST-DÜŞMAN TANIYAN TEKNOLOJİLER İHRAÇ EDİLDİ

  • ASELSAN, geçen yılın son çeyreğinde de AB'de yerleşik bir müşteriyle "kara silah sistemlerinin ihracatı"na, AB üyesi bir ülkedeki platform üreticisiyle "radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatı"na yönelik sözleşme yaptı.
  • BAYKAR ile ASELSAN, Asya ve Afrika'daki son kullanıcıları için dost-düşman tanıma, uydu haberleşme, telsiz, güdüm ve hava elektro-optik sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına yönelik sözleşme imzaladı.
  • HAVELSAN ile bir Asya-Pasifik ülkesinin son kullanımına yönelik "radar ve dost-düşman tanıma sistemlerinin ihracatı"na yönelik sözleşme yapan şirket, STM ile bir Asya-Pasifik ülkesinin kullanımına yönelik "elektronik harp süiti, radar, dost-düşman tanıma ve uzaktan komutalı silah sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatı" konusunda işbirliği yaptı.
  • SSB ile hava savunma sistemlerinin üretimi ve TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere güdüm kitleri tedarikine yönelik anlaşan şirket, TUSAŞ ile hava araçları faydalı yükleri kapsamında aviyonik, haberleşme, radar, elektro-optik, elektronik harp, seyrüsefer ve güdüm sistemlerinin geliştirilmesi ve tedariki konusunda işbirliğine gitti. AA
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